JA Solar wird zum dritten Mal in Folge mit der Top Brand PV MENA ausgezeichnet

PEKING, 18. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Der World Future Energy Summit 2023 (WFES) fand vom 16. bis zum 18. Januar im ADNEC, Abu Dhabi, statt. JA Solar, ein weltweit führender Hersteller von Hochleistungs-PV-Produkten, präsentierte seine Produkte DeepBlue 3.0, DeepBlue 3.0 Pro und DeepBlue 4.0 X am Stand 8130 und zog damit die Aufmerksamkeit vieler Besucher auf sich. Am Nachmittag des 16. Januar hat EuPD Research, ein international renommiertes Energieforschungsinstitut, JA Solar die Auszeichnung Top Brand PV MENA 2023 verliehen. Es ist das dritte Jahr in Folge, dass JA Solar diese Auszeichnung erhalten hat, die zu den renommiertesten in der weltweiten Photovoltaik-Industrie (PV) gehört.

Die Region des Nahen Ostens (ME) hat aufgrund ihrer reichhaltigen Sonnenlichtressourcen natürliche Vorteile bei der Entwicklung von Solarenergie, während die natürliche Umgebung hohe Anforderungen an die Qualität und Leistung der Module stellt. Durch die Kombination von hoher Leistung, hoher Effizienz, hoher Stromerzeugungskapazität und hoher Zuverlässigkeit können die Module der DeepBlue-Serie von JA Solar einen Mehrwert für die Kunden schaffen, wobei die Lieferungen in mehreren Ländern der ME-Region zur Spitze der Branche gehören.

In den letzten Jahren wurde JA Solar von EuPD Research in mehreren europäischen Märkten, darunter Deutschland, Frankreich, Polen, Italien, die Niederlande und die Schweiz, und darüber hinaus in Ländern wie Mexiko, Chile, Australien und Vietnam als „Top Brand PV" ausgezeichnet. Die Produkte von JA Solar werden von Anwendern auf der ganzen Welt gut angenommen und geschätzt. Die Auszeichnung als Top Brand PV MENA 2023 ist ein weiterer Beweis für die technologischen und qualitativen Vorteile der Produkte von JA Solar und bestätigt dessen langfristige Führungsposition auf dem globalen PV-Markt.

