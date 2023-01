JA Solar élu Meilleure marque d'EPV de la région MENA pour la troisième année consécutive

PÉKIN, 19 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le Sommet mondial des énergies de l'avenir 2023 s'est tenu du 16 au 18 janvier à l'ADNEC d'Abou Dabi, où JA Solar, leader mondial de la fabrication de produits d'EPV à haute performance, a présenté ses modèles DeepBlue 3.0, DeepBlue 3.0 Pro et DeepBlue 4.0 X au stand 8130, attirant l'attention de beaucoup de visiteurs. Dans l'après-midi du 16 janvier, EuPD Research, un institut de recherche énergétique de renommée internationale, a décerné à JA Solar le prix de la meilleure marque d'EPV de la région MENA 2023. C'est la troisième année consécutive que JA Solar reçoit ce prix, qui est l'un des plus prestigieux dans l'industrie mondiale de l'énergie photovoltaïque (EPV).

Le Moyen-Orient dispose d'avantages naturels qui lui permettent de développer l'énergie solaire grâce à d'importantes ressources d'ensoleillement, et son environnement naturel entraîne des exigences strictes en matière de qualité et de performance des modules. Les modules de la série DeepBlue de JA Solar, qui affichent une puissance élevée, un rendement élevé, une capacité de production d'énergie élevée et une grande fiabilité, peuvent créer plus de valeur pour les clients, et le volume d'expédition figure parmi les plus hauts du secteur dans plusieurs pays du Moyen-Orient.

Au cours des dernières années, JA Solar a été reconnu « Meilleure marque d'EPV » par l'EuPD Research dans plusieurs marchés d'Europe, notamment en Allemagne, en France, en Pologne, en Italie, aux Pays-Bas et en Suisse, mais aussi dans des pays comme le Mexique, le Chili, l'Australie et le Vietnam. Ses produits continuent d'être bien reçus et appréciés par les utilisateurs du monde entier. L'attribution du prix de la meilleure marque d'EPV pour la région MENA 2023 illustre les avantages de la technologie et de la qualité des produits de JA Solar et confirme sa position de leader à long terme sur le marché mondial de l'EPV.

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.