Jabal Ikmah de AlUla é reconhecido por seu patrimônio documental ao registrar a evolução das antigas línguas árabes

Inscrito no Registro da Memória do Mundo da UNESCO por suas gravuras rupestres que refletem a vida cotidiana no Reino Dadanita

Jabal Ikmah, em AlUla, contém a maior concentração de inscrições dadanitas no mundo

ALULA, Arábia Saudita, 25 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Os esforços da The Royal Commission for AlUla (RCU) para conservar o patrimônio documental da região foram reconhecidos com a inclusão de Jabal Ikmah no Registro da Memória do Mundo da UNESCO.

A espetacular montanha e seus cânions de arenito apresentam mais de 300 inscrições esculpidas historicamente significativas, a maioria datada da segunda metade do primeiro milênio a.C. O local apresenta a maior coleção de inscrições registrando os rituais religiosos, atividades diárias e relações com povos vizinhos do antigo Reino Dadanita.

Como parte de seu papel na entrega da Visão 2030 da Arábia Saudita, a RCU está investindo pesadamente no estudo e conservação de locais como Jabal Ikmah, uma biblioteca ao ar livre situada no maior museu vivo do mundo. Esses esforços para aumentar a compreensão mundial de Jabal Ikmah, ao mesmo tempo em que melhoram o acesso dos visitantes de maneira sustentável, contribuíram para essa afirmação pública pela UNESCO da magnitude e importância internacional do patrimônio documental de AlUla.

José Ignacio Gallego Revilla, diretor executivo do Kingdoms Institute, Departamento de Pesquisa Arqueológica, Patrimônio e Conservação na The Royal Commission for AlUla, disse: "A importância das inscrições de Jabal Ikmah transcende as fronteiras regionais para alcançar o nível de relevância global, especialmente como parte da evolução das antigas línguas e dialetos árabes. Sua autenticidade e integridade, tanto para as informações preservadas sobre sociedades antigas quanto para a conservação do local, reúnem os elementos essenciais que tornam este lugar único para a Memória do Mundo, como a crônica de um tempo perdido através do maior número de inscrições em um antigo roteiro árabe do Norte".

Como ponto de encontro nas rotas do incenso e de peregrinação, o oásis de AlUla era um centro de trocas comerciais e culturais. O oásis de AlUla abrigava comerciantes de mirra, incenso e outros produtos preciosos. Essa riqueza cultural impulsionou o crescimento dos assentamentos, incluindo Dadan. O Reino Dadanita floresceu e desenvolveu sua própria forma de alfabeto do sistema de escrita semita do sul. Em seguida, os dadanitas registraram sua história por meio de petróglifos esculpidos nas inclinadas rochas de arenito vermelho e amarelo de AlUla. A maior concentração de inscrições está abrigada no desfiladeiro de Jabal Ikmah, que é característico da paisagem acidentada de AlUla formada por movimentos tectônicos que remontam à abertura do Mar Vermelho há 30 milhões de anos.

Muitas das inscrições de Jabal Ikmah refletem uma variedade de temas, como rituais, reis, animais e agricultura, elementos importantes para a história do passado de AlUla. A conservação desses marcos é fundamental para a visão da RCU para o futuro de AlUla, que enfatiza a herança cultural da região como um farol para o turismo e um trampolim para inovação e benefícios econômicos que aumentam a qualidade de vida da comunidade.

A listagem se baseia na parceria existente da RCU com a UNESCO. A rede global de parceiros para a cultura da RCU, que também inclui o ICOMOS, o Museu do Louvre e a Agência Francesa para o Desenvolvimento de AlUla (Afalula), desempenha um papel vital na regeneração do Condado de AlUla como destino global líder para o patrimônio cultural e natural.

A RCU está estabelecendo o Kingdoms Institute como um centro global de arqueologia, pesquisa de patrimônio e conservação. Atualmente ativo como uma organização de pesquisa, o instituto terá uma base permanente no distrito de Dadan em AlUla, um local que até 2035 deverá ser um destino privilegiado para dois milhões de visitantes por ano, atraídos principalmente por sua rica herança.

FONTE The Royal Commission for AlUla (RCU)

