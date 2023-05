Le Jabal Ikmah d'AlUla est reconnu pour son patrimoine documentaire qui retrace l'évolution des langues arabes anciennes

Il est inscrit au registre de la Mémoire du monde de l'UNESCO pour ses gravures rupestres qui reflètent la vie quotidienne dans le royaume de Dadan

Le Jabal Ikmah d'AlUla contient la plus grande concentration d'inscriptions dadanites au monde

ALULA, Arabie Saoudite, 25 mai 2023 /PRNewswire/ -- Les efforts de la Commission Royale pour AlUla (RCU) pour conserver le patrimoine documentaire de la région ont été reconnus avec l'inscription du Jabal Ikmah au registre de la Mémoire du monde de l'UNESCO.

Cette montagne spectaculaire et ses canyons de grès abritent plus de 300 inscriptions gravées d'importance historique, dont la plupart datent de la seconde moitié du premier millénaire avant notre ère. Le site présente la plus grande collection d'inscriptions relatant les rituels religieux, les activités quotidiennes et les relations avec les peuples voisins de l'ancien royaume de Dadan.

Dans le cadre de son rôle dans la mise en œuvre de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, la RCU investit considérablement dans l'étude et la conservation de sites tels que le Jabal Ikmah, une bibliothèque en plein air située dans le plus grand musée vivant du monde. Ces efforts visant à mieux faire comprendre le Jabal Ikmah au monde entier, tout en améliorant l'accès des visiteurs de manière durable, ont contribué à l'affirmation publique par l'UNESCO de l'ampleur et de l'importance internationale du patrimoine documentaire d'AlUla.

José Ignacio Gallego Revilla, directeur général de l'Institut des Royaumes, département de l'archéologie, de la recherche sur le patrimoine et de la conservation de la Commission Royale pour AlUla, a déclaré : « L'importance des inscriptions du Jabal Ikmah dépasse les frontières régionales pour atteindre un niveau de pertinence mondiale, en particulier dans le cadre de l'évolution des langues et dialectes arabes anciens. Leur authenticité et leur intégrité, tant pour les informations préservées sur les sociétés anciennes que pour la conservation du site, réunissent les éléments essentiels qui rendent ce lieu unique pour la mémoire du monde en tant que chronique d'une époque perdue à travers le plus grand nombre d'inscriptions dans une écriture de l'ancienne Arabie du Nord. »

À la croisée des chemins de l'encens et du pèlerinage, l'oasis d'AlUla était une plaque tournante des échanges commerciaux et culturels. Elle accueillait des marchands de myrrhe, d'encens et d'autres produits précieux. Cette richesse culturelle a favorisé l'essor des colonies, dont Dadan. Le royaume de Dadan a prospéré et a développé sa propre forme d'alphabet du système d'écriture sud-sémitique. Les Dadanites ont ensuite consigné leur histoire dans des pétroglyphes gravés dans les roches de grès rouge et jaune inclinées d'AlUla. La plus grande concentration d'inscriptions est abritée dans la gorge de Jabal Ikmah, caractéristique du paysage déchiqueté d'AlUla, formé par des mouvements tectoniques qui remontent à l'ouverture de la mer Rouge, il y a 30 millions d'années.

Un grand nombre des inscriptions du Jabal Ikmah reflètent une variété de sujets tels que les rituels, les rois, les animaux et l'agriculture, qui sont essentiels à l'histoire du passé d'AlUla. La conservation de ces sites est au cœur de la vision de la RCU pour l'avenir d'AlUla, qui met l'accent sur le patrimoine culturel de la région en tant que pôle touristique et tremplin pour l'innovation et les avantages économiques qui améliorent la qualité de vie de la communauté.

Cette inscription au registre de la Mémoire du monde s'appuie sur le partenariat existant entre l'Université Catholique de Rome et l'UNESCO. Le réseau mondial de partenaires culturels de la RCU, qui comprend également l'ICOMOS, le musée du Louvre et l'Agence française pour le développement d'AlUla (Afalula), joue un rôle essentiel dans la régénération du comté d'AlUla en tant que destination mondiale de premier plan pour le patrimoine culturel et naturel.

La RCU fait de l'Institut des Royaumes un centre mondial pour l'archéologie, la recherche sur le patrimoine et la conservation. Actuellement actif en tant qu'organisme de recherche, l'institut disposera d'une base permanente dans le district de Dadan à AlUla, un site qui, d'ici 2035, devrait être une destination de choix pour deux millions de visiteurs par an, attirés en grande partie par la richesse de son patrimoine.

Notes à l'intention des rédacteurs :

Il s'agit d'« AlUla » et non d'« Al-Ula »

