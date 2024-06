Jabil und Miele, Kunden von Redwood Software, präsentieren Automatisierungsinnovationen auf der SAP Sapphire

Redwood ist Gewinner des Pinnacle Award 2024 und Goldsponsor der maßgeblichen SAP-Veranstaltungen in Orlando und Barcelona

FRISCO, Texas, 3. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Redwood Software ist Sponsor von SAP Sapphire, dem maßgeblichen Event von SAP für Innovatoren und Branchenexperten für die Präsentation innovativer Geschäftsstrategien und Business Technology Platform (BTP) Lösungen von SAP. Als Goldsponsor und Gewinner des 2024 Pinnacle Award wird Redwood Software sowohl auf der Sapphire-Veranstaltung in Orlando als auch in Barcelona vertreten sein.

Neben Live-Demonstrationen zur Workload-Automatisierung werden SAP-Kunden Vorträge darüber halten, wie sie mit Redwood Software, dem führenden Anbieter von Automatisierungslösungen, erfolgreichere Geschäftsergebnisse erzielt haben:

Automatisierung der wichtigsten Geschäftsprozesse bei Jabil mit RunMyJobs von Redwood Software Thema: Das weltweit tätige Engineering-, Fertigungs- und Supply-Chain-Unternehmen Jabil berichtet, wie es vor und nach der Migration auf SAP S/4HANA Cloud kritische Geschäftsprozesse automatisiert und gleichzeitig einen sauberen Kern und einen kontinuierlichen Betrieb sichergestellt hat. Zeit: Dienstag, 4. Juni 2024, um 15 Uhr auf der SAP Sapphire Orlando

Automatisierung von geschäftskritischen Prozessen bei Miele mit RunMyJobs von Redwood Software Thema: Erfahren Sie, wie der führende Hausgerätehersteller Miele & Cie. KG SaaS Job Scheduling nutzte, um über 3.000 Prozesse in der Lieferkette nahtlos zu automatisieren und gleichzeitig auf SAP S/4HANA zu migrieren. Zeit: Mittwoch, 12. Juni 2024, um 15:30 Uhr auf der SAP Sapphire Barcelona



„SAP-Kunden erzielen mit Redwood Software messbare Effizienzgewinne und bessere Geschäftsergebnisse, indem sie ihre wichtigsten Geschäftsprozesse automatisieren. Die explosionsartige Zunahme von Best-of-Breed-Anwendungen hat zu immer mehr isolierten Daten und Prozessen geführt, sodass der Bedarf an Automatisierungslösungen, die Anwendungen, Geschäftsprozesse und Daten miteinander verbinden, unerlässlich ist, um erfolgreiche Geschäftsergebnisse zu erzielen", so Kevin Greene, Geschäftsführer von Redwood Software. „Redwood Software ermöglicht seinen Kunden die Automatisierung zentraler Geschäftsprozesse, wie z. B. Order to Cash, Record to Report, Supply Chain und Warehouse Management, über den gesamten Technologiebereich hinweg. Für Kunden, die am RISE with SAP-Programm teilnehmen, sichert unsere marktführende, RISE-zertifizierte Cloud-Plattform RunMyJobs einen zuverlässigen Betrieb – während und nach dem Übergang zu SAP S/4HANA Cloud – und sorgt gleichzeitig für einen sauberen Kern."

RunMyJobs von Redwood Software ist die exklusive SaaS-Lösung für Workload-Automatisierung und Job Scheduling, die von SAP mit einer gehosteten Verbindung zu und von der RISE-Umgebung eines Kunden als Teil von SAP Enterprise Cloud Services (ECS) angeboten wird. Mit einer zwei Jahrzehnte währenden Partnerschaft, laufenden gemeinsamen Innovationen und abgestimmten Produktplänen ist Redwood Software der zuverlässigste Anbieter von Job Scheduling und Workload Automation für SAP-Kunden. Neben nativen und vorgefertigten Konnektoren, die alle SAP-Editionen unterstützen, erweitert SAP ECS in der zweiten Jahreshälfte 2024 seine Managed-Service-Verbindung mit RunMyJobs, um die SAP-Überwachung von kritischen Jobs, die innerhalb von RunMyJobs laufen, anzubieten. Dieser neue Service bietet ein zusätzliches Maß an Support und Effizienz für S/4HANA Cloud-Kunden.

Besuchen Sie Redwood Software auf der SAP Sapphire Orlando am Stand Nr. 544 und der SAP Sapphire Barcelona am Stand Nr. 7.220. Wenn Sie Fragen haben oder ein persönliches Gespräch vereinbaren möchten, wenden Sie sich bitte an [email protected].

Informationen zu Redwood Software

Redwood Software ist der führende Anbieter von Automatisierungslösungen für unternehmenskritische Geschäftsprozesse. Mit der ersten vollständig SaaS-basierten, zusammenstellbaren Automatisierungsplattform, die speziell für ERP entwickelt wurde, glauben wir an die transformative Kraft der Automatisierung. Mit unseren unvergleichlichen Lösungen können Sie Ihre Workflows über jede Anwendung, jeden Dienst oder Server – in der Cloud oder vor Ort – sicher und kontrolliert orchestrieren, verwalten und überwachen. Das globale Team von Automatisierungsexperten und Kundenerfolgsingenieuren von Redwood Software bietet Lösungen und erstklassigen Support, um Ihnen die Freiheit und Zeit zu geben, sich Ihre Zukunft vorzustellen und zu definieren. Raus aus dem Unkraut und rein in den Wald – mit Redwood Software. www.redwood.com

Medienkontakt:

Liz Reilly

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2389109/Redwood_Software_Logo.jpg