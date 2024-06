Les clients de Redwood Software, Jabil et Miele, présenteront leurs innovations en matière d'automatisation au salon SAP Sapphire

Redwood, lauréat du prix Pinnacle 2024, sera le sponsor Gold des événements phares de SAP à Orlando et à Barcelone

FRISCO, Texas, 3 juin 2024 /PRNewswire/ -- Redwood Software sponsorise SAP Sapphire, le premier événement phare de SAP en personne organisé pour les innovateurs et les professionnels de l'industrie afin d'explorer des stratégies commerciales inventives et les solutions de plateforme technologique d'entreprise (BTP) de SAP. En tant que sponsor Gold, Redwood Software; lauréat du prix Pinnacle 2024 fera une présentation lors des événements Sapphire à Orlando et à Barcelone.

En plus des démonstrations en direct de l'automatisation des charges de travail, les clients SAP organiseront des sessions sur la façon dont ils ont obtenu de meilleurs résultats commerciaux en utilisant Redwood Software, le principal fournisseur de solutions d'automatisation :

Automatisation des principaux processus commerciaux chez Jabil avec RunMyJobs de Redwood Software Thème : Jabil , société mondiale d'ingénierie, de fabrication et de chaîne d'approvisionnement, explique comment elle a automatisé les processus commerciaux critiques tout en maintenant un clean core et en assurant la continuité des opérations avant et après la migration vers SAP S/4HANA Cloud. Heure : mardi 4 juin 2024, à 15h00 au SAP Sapphire à Orlando

Automatisation des processus critiques chez Miele avec RunMyJobs de Redwood Software Thème : Découvrez comment Miele & Cie. KG , fabricant d'appareils électroménagers de premier plan, a utilisé la planification de tâches SaaS pour automatiser de manière transparente plus de 3 000 processus de bout en bout dans sa chaîne d'approvisionnement tout en migrant vers SAP S/4HANA et en maintenant un clean core. Heure : mercredi 12 juin 2024, à 15h30 au SAP Sapphire à Barcelone



« Les clients de SAP gagnent en efficacité mesurable et obtiennent de meilleurs résultats commerciaux avec Redwood Software en automatisant leurs processus opérationnels les plus critiques. L'explosion des applications les plus performantes a conduit à un cloisonnement des données et des processus, d'où la nécessité de disposer de solutions d'automatisation qui relient les applications, les processus de gestion et les données afin d'obtenir de bons résultats », a déclaré Kevin Greene, PDG de Redwood Software. « Redwood Software permet aux clients d'automatiser les processus commerciaux de base, tels que la commande à l'encaissement, l'enregistrement des données dans le rapport, la chaîne d'approvisionnement et la gestion d'entrepôt, sur l'ensemble de leur pile technologique. Pour les clients du programme RISE with SAP, notre plateforme cloud RunMyJobs, certifiée RISE et leader sur le marché, garantit des opérations fiables avant, pendant et après leur migration vers SAP S/4HANA Cloud, tout en maintenant un clean core. »

RunMyJobs de Redwood Software est la solution SaaS exclusive d'automatisation des charges de travail et de planification des tâches proposée par SAP avec une connexion hébergée vers et depuis l'environnement RISE du client dans le cadre de SAP Enterprise Cloud Services (ECS). Grâce à un partenariat vieux de deux décennies, à des co-innovations continues et à des feuilles de route de produits alignées, Redwood Software est le fournisseur de planification des tâches et d'automatisation des charges de travail le plus fiable pour les clients de SAP. En plus des connecteurs natifs et préconstruits prenant en charge toutes les éditions SAP, au second semestre 2024, SAP ECS étend sa connexion de service géré avec RunMyJobs pour offrir à SAP une surveillance des tâches critiques exécutées dans RunMyJobs. Ce nouveau service offrira un niveau supplémentaire de soutien et d'efficacité aux clients S/4HANA Cloud.

Visitez Redwood Software à SAP Sapphire à Orlando (stand n° 544) et à SAP Sapphire à Barcelone (stand n° 7.220). Pour toute question ou pour planifier une réunion individuelle, contactez [email protected] .

À propos de Redwood Software

Redwood Software est le leader des solutions d'automatisation pour les processus commerciaux critiques. Avec la première plateforme complète d'automatisation composable basée sur SaaS spécialement conçue pour l'ERP, nous croyons au pouvoir transformateur de l'automatisation. Nos solutions inégalées vous permettent d'orchestrer, de gérer et de surveiller vos flux de travail sur n'importe quelle application, service ou serveur — dans le cloud ou sur site — en toute confiance et en gardant le contrôle. L'équipe mondiale de Redwood Software, composée d'experts en automatisation et d'ingénieurs en réussite clients, fournit des solutions et un soutien de classe mondiale conçus pour vous donner la liberté et le temps d'imaginer et de définir votre avenir. Sortez des mauvaises herbes et admirez la forêt, avec Redwood Software. www.redwood.com

Contact pour les médias :

Liz Reilly

[email protected]