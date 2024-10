Jackery célèbre son 12e anniversaire avec des tirages au sort formidables et lance le « Jackery Solar Generator Standard » pour établir des références dans le secteur

PARIS, 23 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Jackery, pionnier des solutions énergétiques durables, célèbre son 12e anniversaire. Depuis sa création en Californie en 2012, Jackery est devenue une marque mondiale de premier plan, connue pour ses produits innovants et respectueux de l'environnement, notamment dans le domaine des générateurs solaires. Pour marquer cette étape, Jackery offre à ses clients des surprises intéressantes et dévoile la nouvelle norme Jackery Solar Generator Standard, une directive complète qui renforce l'engagement de l'entreprise à fournir les normes les plus élevées en matière de qualité, de sécurité et de performance.

Jackery Celebrates 12th Anniversary

Présentation du « Jackery Solar Generator Standard » : une nouvelle référence en matière de sécurité et de fiabilité

Au cours des 12 dernières années, Jackery a vendu plus de 4 millions de produits, consolidant ainsi sa réputation de leader de confiance dans le domaine de l'énergie durable. Pour célébrer son anniversaire, l'entreprise publie le « Jackery Solar Generator Standard », un ensemble de lignes directrices clairement définies qui couvrent tous les aspects de ses générateurs solaires - de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et de la performance des produits aux normes rigoureuses de sécurité, de fiabilité et de développement durable.

Le « Jackery Solar Generator Standard » définit des exigences essentielles, telles que des contrôles rigoureux de la qualité de la production et du transport, la résistance aux températures et conditions météorologiques extrêmes et le respect des principales certifications en matière de sécurité. Il met également l'accent sur les initiatives de développement durable, reflétant la mission de Jackery de réduire continuellement son empreinte carbone tout au long de sa chaîne d'approvisionnement.

Cette nouvelle norme renforce le leadership de Jackery dans le secteur de l'énergie mobile sans émissions et établit une nouvelle référence pour l'ensemble de l'industrie. Ce faisant, l'entreprise vise à renforcer la confiance des consommateurs et à démontrer son engagement inébranlable en faveur de la qualité et de la responsabilité environnementale.

L'intégralité du Jackery Solar Generator Standard peut être consulté ici.

Des surprises pour les fans de Jackery

Pour célébrer son anniversaire, Jackery offre à ses clients la possibilité de gagner des prix intéressants. Du 23 octobre au 30 novembre 2024, les participants peuvent tenter de remporter le produit Jackery de leur choix. Pour participer, il suffit de visiter la page d'accueil dédiée à l'anniversaire, de sélectionner votre produit Jackery préféré et de partager ce que vous aimez le plus à son sujet. Trois heureux gagnants seront tirés au sort.

En outre, Jackery offre une possibilité spéciale de remboursement à trois clients qui passent commande sur le site officiel de Jackery entre le 1er janvier et le 30 novembre 2024. En s'inscrivant sur la boutique en ligne de Jackery France, les clients peuvent tenter de faire intégralement rembourser leur commande (hors taxes et frais).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2537026/jackery_12_anniversary.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2459138/4976136/Jackery_Logo.jpg

