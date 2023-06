Jackery supera i limiti del settore con il nuovo prodotto Solar Generator 2000 Plus, ottimizzato per prestazioni, affidabilità e tranquillità all'avanguardia.

FREMONT, California, 15 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Jackery , leader mondiale di soluzioni innovative per l'energia portatile e per l'outdoor, presenta il nuovo prodotto Solar Generator 2000 Plus per soddisfare la crescente esigenza di energia verde con il minimo sforzo. In qualità di leader del settore, Jackery si impegna a garantire agli utenti il pieno controllo delle loro esigenze energetiche. Grazie ai sei pannelli solari Jackery SolarSage 200, il nuovo Jackery Solar Generator 2000 Plus può essere ricaricato rapidamente con una batteria di lunga durata. Sia che si tratti di una casa o di un'avventura all'aperto, la capacità energetica migliorata, la durata della batteria e la riduzione del rumore rendono il generatore solare Jackery 2000 Plus assolutamente un bene di prima necessità.

Energia e Tranquillità: Dare la svolta con una serenità mai vista prima

Il generatore solare 2000 Plus di Jackery è stato progettato per chi vuole godere di maggiore libertà e indipendenza energetica. È inoltre ottimizzato con un processo di ricarica privo di rumore per una migliore esperienza d'uso.

Le celle ultraresistenti della batteria al litio ferro fosfato (LFP) consentono a un singolo dispositivo di raggiungere una durata di 10 anni, e il livello della batteria può rimanere al 70% dopo 4000 cicli di carica.

Per gli utenti che cercano uno stile di vita sostenibile, il generatore 2000 Plus sarà un compagno affidabile grazie alla durata della sua batteria.

I pannelli solari Jackery Solar Generator 2000 Plus integrano inoltre nella loro struttura la tecnologia Interdigitated Back Contact (IBC), raggiungendo un'efficienza di conversione solare leader nel settore fino al 25%. La tecnologia IBC consente inoltre di ricaricare completamente fino a sei dispositivi Jackery Solar Saga 200 W in sole due ore. Con una conversione energetica migliorata e l'efficienza della ricarica, gli utenti non devono preoccuparsi delle condizioni di luce solare, il generatore 2000 Plus è in grado di affrontare scenari difficili e persino ridurre i rischi legati alla scarsità di energia con una migliore accessibilità energetica.

La batteria aggiuntiva di Jackery può aumentare ulteriormente la capacità di alimentazione del generatore solare 2000 Plus del Jackery quando viene inserita. Le batterie aggiuntive immagazzinano energia solare in eccesso generata durante le ore di maggior luce durante la notte, rendendo la ricarica in movimento un'esperienza facile 24/7.

Mentre la produzione di energia pulita rimane una priorità, il comfort degli utenti è soddisfatto anche della tecnologia brevettata di dissipazione del calore. Il livello massimo di rumore è limitato a 53 dB e inferiore a 30 dB a temperatura ambiente, silenzioso come una biblioteca. Per chi non sopporta il rumore, il Jackery Solar Generator 2000 Plus è un prodotto potente e allo stesso tempo non crea fastidio.

La sicurezza è garantita: garanzia completa per tutto

Il generatore solare Jackery 2000 Plus raggiunge prestazioni leader del settore senza compromessi per la sicurezza grazie a vari sistemi di sicurezza avanzati.

Inoltre, il sistema di ricarica rapida brevettato di Jackery per il sistema di ricarica rapida e la tecnologia brevettata di ricarica rapida migliora la durata della batteria del 50% rispetto agli algoritmi di ricarica più uniformi. Ciò si ottiene aumentando i cicli del 50% una volta che la batteria raggiunge lo stato di salute della batteria del 70%. Questo algoritmo dinamico previene anche il surriscaldamento durante il processo di ricarica, affrontando i problemi di sicurezza relativi alla precipitazione del litio causata dalla carica ad alta corrente a basse temperature.

Impegno duraturo: Green Production per un Green World

Con l'impegno di portare l'energia verde al mondo, Jackery è orgogliosa di portare avanti i più elevati standard di sostenibilità in tutte le operazioni aziendali - il che è reso possibile garantendo che i prodotti rispettino i migliori standard globali di sicurezza e prestazioni.

Jackery è diventato il primo marchio fotovoltaico al mondo certificato da TÜV SÜD. Inoltre, i materiali di produzione per i generatori solari di Jackery sono certificati da SGS, una delle principali aziende di test al mondo riconosciute per la sostenibilità e la qualità a livello globale.

Da oltre un decennio Jackery è un pioniere della tecnologia delle energie rinnovabili. L'azienda si impegna a utilizzare la propria esperienza e competenza nell'energia solare per poter sviluppare generatori di energia portatili ad alte prestazioni, sicuri e accessibili, che riducono la dipendenza delle persone dai combustibili fossili.

Per ulteriori dettagli su Jackery e sui suoi prodotti, si può visitare il sito web Jackery IT e collegarsi tramite Facebook , Instagram , Twitter , YouTube e Tiktok .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2102863/image_5009324_21718325.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1877275/Jackery_Logo.jpg

SOURCE Jackery Inc.