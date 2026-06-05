Jalisco, México, ocupa un lugar central como anfitrión de la ceremonia de la Guía MICHELIN 2026, con la presentación de 13 restaurantes recientemente reconocidos

GUADALAJARA, México, 5 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Jalisco, México, se ha establecido firmemente en el escenario culinario mundial como anfitrión oficial de la Ceremonia de la Guía MICHELIN México 2026, marcando un hito histórico para el destino y su creciente influencia gastronómica.

Guadalajara, Jalisco

Por primera vez, Guadalajara organizó la ceremonia de la Guía MICHELIN de renombre internacional, colocando a Jalisco en el centro de la conversación culinaria mundial. El evento coincidió con la expansión de la Guía por todo México, reforzando al país, y a Jalisco en particular, como un destino de clase mundial para la excelencia culinaria.

Un total de 13 restaurantes en todo Jalisco fueron reconocidos en la selección de la Guía MICHELIN México 2026, abarcando Guadalajara, Puerto Vallarta y regiones costeras, y reflejando la profundidad, autenticidad e innovación del paisaje culinario del estado.

La inclusión de Jalisco en la Guía MICHELIN, y su papel como anfitrión de la ceremonia de 2026, representa un momento decisivo en la estrategia a largo plazo del estado para posicionar la gastronomía como un pilar central del turismo, la identidad cultural y el desarrollo económico.

"Hoy representa la realización de una visión de larga data para posicionar a Jalisco dentro de la Guía MICHELIN", dijo Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco. "Este reconocimiento no solo es un honor, sino una distinción definitoria, especialmente cuando miramos hacia hitos mundiales como la Copa Mundial de la FIFA 2026".

Este hito también se alinea con la visión de futuro del estado hacia 2027, oficialmente designado como el "Año de la Gastronomía", destacando la creciente importancia del turismo culinario en la configuración de la identidad global de Jalisco.

La comida ha sido durante mucho tiempo un elemento central de la identidad de México, y en Jalisco, es un elemento definitorio de la experiencia del visitante. El destino ofrece un amplio espectro de expresiones culinarias, desde birrierías y taquerías tradicionales hasta restaurantes contemporáneos dirigidos por chefs, cada uno de los cuales refleja los sabores, la historia y el patrimonio cultural de la región.

"Lo que hace que México sea tan especial es esta mezcla de tradiciones profundamente arraigadas y extraordinaria energía creativa", dijo Gwendal Poullennec, director internacional de la Guía MICHELIN. "Desde mercados vibrantes hasta restaurantes que superan los límites, la comida aquí realmente vive y respira cultura".

Los ingredientes de origen local y los productos icónicos como el tequila, la raicilla y el chile de Yahualica anclan aún más la identidad culinaria de Jalisco, ofreciendo a los visitantes experiencias profundamente auténticas e inmersivas.

Se espera que los recién reconocidos restaurantes de la Guía MICHELIN eleven significativamente el perfil de Jalisco entre los viajeros de alto valor, los medios globales y los creadores de tendencias culinarias, al tiempo que generan un impacto económico significativo en todo el ecosistema turístico.

Con más de 46,000 establecimientos de alimentos y bebidas en todo el estado, el sector culinario de Jalisco desempeña un papel vital en la economía local, apoyando cientos de miles de empleos y generando ingresos anuales sustanciales. El reconocimiento de MICHELIN mejora la visibilidad en toda la cadena de valor, desde los productores y los agricultores hasta los hoteles, los artesanos y los restauradores.

A medida que Jalisco se prepara para dar la bienvenida al mundo a los próximos eventos importantes, incluida la Copa Mundial de la FIFA 2026, el reconocimiento de la Guía MICHELIN fortalece aún más su posición como destino líder donde la cultura, la cocina y los viajes globales se cruzan.

Este hito subraya la creciente influencia de la gastronomía mexicana en el escenario mundial y destaca a Jalisco como un destino donde la excelencia culinaria no solo se celebra, sino que se experimenta.

Restaurantes con estrellas MICHELIN

Xokol (Guadalajara) - 1 Estrella MICHELIN + Estrella Verde MICHELIN (Sostenibilidad)

Alcalde (Guadalajara) - 1 Estrella MICHELIN

Selecciones de Bib Gourmand

PalReal (Guadalajara)

Tacos y Gorditas Elvira (Guadalajara)

ICÚ (Puerto Vallarta)

RESTAURANTES recomendados por la Guía MICHELIN

Guadalajara

La Docena

Allium

Birriería Las 9 Esquinas

Birriería David

Teté Cocina de Barrio

Local de Tikuun Comedor

Puerto Vallarta

Takos de Pancho

Otras ubicaciones en Jalisco

Coyul (La Huerta)

Acerca de la Secretaría de Turismo de Jalisco

El Estado de Jalisco, tierra de tradición, cultura, gastronomía, paisajes impresionantes y una rica oferta turística, se compone de 125 municipios, 12 de los cuales están designados como Pueblos Mágicos (Ajijic, Cocula, Lagos de Moreno, Mascota, Mazamitla, San Pedro Tlaquepaque, San Sebastián del Oeste, Sayula, Talpa de Allende, Tapalpa, Temacapulín y Tequila). Estos pueblos conservan su encanto rural, complementado con casi 400 kilómetros de playas doradas y exuberante selva que se han convertido en destinos de clase mundial, así como una de las áreas metropolitanas más importantes del país y el Paisaje del Agave, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El sector turístico aporta cerca del 10 % del PIB del estado, ocupando el tercer lugar a nivel nacional. A través de sus dos aeropuertos, Guadalajara y Puerto Vallarta, el estado ofrece más de 110 rutas nacionales e internacionales a destinos como Estados Unidos, Canadá, España, Colombia, Panamá y Costa Rica. Como el estado con la mayor cantidad de establecimientos de hospedaje (83,990), Jalisco recibe aproximadamente 34 millones de visitantes cada año. Con el sonido de la música de mariachi y la creación del tequila, un espíritu centenario que ha llevado el nombre de México por todo el mundo, queda claro por qué "Jalisco es México".

Contacto con los medios

North & Warren, una empresa del Grupo Interluxe

[email protected]

FUENTE Jalisco Tourism Board