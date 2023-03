James Bowater, oprichter en hoofdredacteur van Crypto AM, treedt toe tot de adviesraad van Fineqia

LONDEN, 8 maart 2023 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (het 'Bedrijf' of 'Fineqia') (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) is verheugd de benoeming van James Bowater in zijn adviesraad te kunnen aankondigen. Bowater is de oprichter en hoofdredacteur van Crypto AM, een toonaangevend platform voor nieuws en inzichten over de blockchain- en digitale activasector, en de oprichter van Jade Vault, een veilige fysieke opslagoplossing voor waardevolle activa.

Als lid van de adviesraad van Fineqia brengt Bowater zijn uitgebreide expertise op het gebied van digitale activa en blockchain in het bedrijf in. Hij zal nauw samenwerken met de raad van bestuur en het leidinggevende team om de strategische richting van het bedrijf te helpen sturen, met name op het gebied van ontwikkelingen van digitale activa en blockchain in de beginfase.

"We zijn verheugd James Bowater te verwelkomen in onze adviesraad", aldus Bundeep Singh Rangar, CEO van Fineqia. "Zijn kennis en netwerk in de sectoren van digitale activa en blockchain zijn van onschatbare waarde voor Fineqia nu we ons aanbod op deze gebieden blijven uitbreiden. Wij geloven dat zijn inzicht ons zal helpen bij het identificeren en beoordelen van topopportuniteiten."

James werd tijdens de prestigieuze AIBC awards in Malta uitgeroepen tot Blockchain Advisor of the Year 2022.

De adviesraad van Fineqia en de leden ervan zijn geen functionarissen of bestuurders van het bedrijf.

Over Fineqia International Inc.

Fineqia ( www.fineqia.com ) is een bedrijf dat digitale activa bouwt en zich in de eerste plaats richt op investeringen in technologiebedrijven in de begin- en groeifase die deel zullen uitmaken van Web 3, de volgende generatie van het internet. Fineqia is beursgenoteerd in Canada (CSE: FNQ), met kantoren in Toronto en Londen. Zijn portfolio van investeringen omvat bedrijven in de voorhoede van tokenization, blockchaintechnologie, NFT's, crypto en fintech.

