James Bowater, rédacteur et fondateur de Crypto AM, rejoint le conseil d'administration de Fineqia

LONDRES, 8 mars 2023 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Francfort: FNQA) est heureuse d'annoncer la nomination de James Bowater parmi son conseil d'administration. M. Bowater est le rédacteur et fondateur de Crypto AM, une plateforme d'informations et de réflexions de premier plan couvrant les secteurs de la blockchain et des actifs numériques, ainsi que le fondateur de Jade Vault, une solution de stockage physique sécurisé pour les actifs de grande valeur.

En tant que membre du conseil d'administration de Fineqia, M. Bowater apportera sa grande expertise dans les secteurs des actifs numériques et de la blockchain à la société. Il travaillera en étroite collaboration avec le conseil d'administration et l'équipe de direction pour guider l'orientation stratégique de la société, en particulier dans les domaines des développements d'actifs numériques et de blockchain précoces.

« Nous sommes ravis d'accueillir James Bowater au sein de notre conseil d'administration », a déclaré Bundeep Singh Rangar, le PDG de Fineqia. « Ses connaissances et son réseau dans les secteurs des actifs numériques et de la blockchain sont inestimables pour Fineqia, tandis que nous continuons à développer nos offres dans ces domaines. Nous sommes convaincus que sa perspicacité nous aidera à identifier et à évaluer des opportunités de haute qualité. »

James a été nommé Conseiller en blockchain de l'année 2022 lors des prestigieux prix AIBC, à Malte.

Le conseil d'administration de Fineqia et ses membres ne sont pas des dirigeants ou des administrateurs de la société.

À propos de Fineqia International Inc.

Fineqia (www.fineqia.com) est une société d'actifs numériques qui réalise et cible principalement des investissements dans des entreprises technologiques en phase de démarrage et de croissance qui feront partie du Web 3, la prochaine génération de l'Internet. Cotée en bourse au Canada (CSE: FNQ) avec des bureaux à Toronto et à Londres, le portefeuille d'investissements de Fineqia comprend des entreprises qui sont à l'avant-garde de la tokenisation, de la technologie blockchain, des NFT, des cryptomonnaies et des fintech.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations du présent communiqué peuvent contenir des informations prospectives (telles que définies par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables) (« déclarations prospectives »). Toutes les déclarations, autres que les faits historiques, qui traitent d'activités, d'événements ou de développements que Fineqia (la « Société ») croit, prévoit ou anticipe comme devant se produire dans le futur (y compris, sans limitation, les déclarations concernant les acquisitions et financements potentiels) sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont généralement identifiables par l'utilisation des mots « peut », « sera », « devrait », « continuer », « s'attendre », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention », « planifier » ou « projeter » ou la forme négative de ces mots ou d'autres variations de ces mots ou d'une terminologie comparable. Les déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont beaucoup échappent à la capacité de la Société à les contrôler ou à les prévoir, et qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux évoqués dans les déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats ou événements réels et les attentes actuelles comprennent, entre autres, sans s'y limiter, l'incapacité d'obtenir un financement suffisant, et d'autres risques divulgués dans le dossier de divulgation publique de la Société déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières pertinentes. Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date à laquelle elle est faite, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour toute déclaration prospective, sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

CONTACT : Katarina Kupcikova, analyste, Email : [email protected], Tél. : +44 7806 730 769 ; Bundeep Singh Rangar, PDG, Email : [email protected], Tél. : +1 778 654 2324

