James Rodriguez devient le premier footballeur à lancer sa propre cryptomonnaie avec SelfSell lors d'une offre publique ouverte le 12 juin

Lors de la dernière Coupe du monde, James a marqué en tout 6 buts sur l'ensemble de ses jeux, ce qui fait de lui le premier joueur depuis Ronaldo en 2002 à marquer plus de cinq buts en un seul tournoi de Coupe du monde. En grande forme, l'attaquant de milieu de terrain joue à l'heure actuelle pour le Bayern Munich. C'est certainement l'une des futures superstars du football mondial et le nombre de ses fans ne cesse de grandir considérablement. Toutefois, en tant qu'enfant du millénaire, il a l'intention de prendre plusieurs pas d'avance aussi avec le numérique ; il est certes actif sur les réseaux sociaux, mais il veut en outre créer avec tous ses supporters un nouveau style de relation. C'est pourquoi il a décidé que SelfSell pourrait l'aider encore plus dans l'évolution de sa carrière.

Ce champion colombien du football a fait diffuser un message vidéo enregistré pendant une allocution prononcée par Yuan Li, PDG et fondateur de SelfSell, à l'occasion du BlockShow 2018 à Berlin. Il a lancé le jeton JR10 Token, première cryptomonnaie émise par un joueur de football en activité, dans le but de créer des relations plus solides avec ses fans et de créer une nouvelle force motrice de la croissance sur le marché mondial du sport.

James a qualifié le fait d'avoir un jeton marqué à son nom comme « un essai super cool » qui apportera à tous ses supporters des cadeaux de valeur. « Me voilà sur un terrain nouveau pour apporter à chacun une marque personnelle toute neuve, » a-t-il constaté.

D'après Li, le JR10 Token a fait preuve d'un grand potentiel. Une prévente de JR10 Token sur l'app SelfSell hier a tout vendu en 12 secondes.

De loin, la valeur d'une étoile du football peut être tenue à jour à travers ses performances en tant qu'ambassadeur de la marque, les gains de revenus sur son transfert ou en les prix remportés sur les jeux. SelfSell a utilisé la technologie des chaînes de blocs dans sa mise au point d'une plateforme offrant davantage de possibilités pour actualiser la valeur personnelle et étendre son influence.

Comme le faisait remarquer Li, le JR10 Token profitera aussi à tous les fans de James. Il est par exemple prévu que le jeton serve à échanger des billets pour les matchs, des souvenirs ou de la marchandise constituée spécifiquement pour eux, et apporte des occasions de participer aux activités du club de fans. Les fans détenant des JR10 deviendront « bien plus que des spectateurs enthousiastes, ils seront aussi des bénéficiaires de sa valeur croissante, » a ajouté Li.

8 % des jetons JR10 Token seront émis gratuitement à l'attention des fans de James, ce qui équivaut à 160 millions de jetons devant créer une communauté rapidement grandissante de supporters du JR10.

Il est possible d'acheter des jetons Superstar uniquement sur l'application SelfSell. Celle-ci est disponible sur selfsell.com ou Playstore.

Pour davantage d'informations, veuillez visiter https://selfsell.com/ ou contacter info@selfsell.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/697732/pre_sale_of_JR10_Token.jpg

