James Rodriguez wordt de eerste voetbal-superster die zijn eigen cryptovaluta opstart met SelfSell, openbare verkoop begint op 12 juni

Tijdens het laatste WK, scoorde James in totaal 6 doelpunten, waardoor hij de eerste speler sinds Ronaldo in 2002 is, die meer dan vijf doelpunten gescoord heeft in één WK. De aanvallende middenvelder, die momenteel speelt voor FC Bayern München, is in geweldige vorm, en zal absoluut een van de toekomstige supersterren van het wereldvoetbal zijn, en zijn fanbase breidt zich overeenkomstig verder uit. Maar als een millennial, wil hij digitaal één stap vooruit blijven; hij is niet alleen actief op sociale netwerken, maar wil ook een nieuw type relatie creëren met alle fans die hem ondersteunen. Dit is de reden waarom hij besloten heeft dat SelfSell hem zal kunnen helpen bij het verder ontwikkelen van zijn carrière.

De Colombiaanse voetbal-ster, leverde het bericht tijdens de BlockShow 2018 in Berlijn, met behulp van een video dat opgenomen was tijdens de toespraak van SelfSells oprichter en CEO, Yuan Li. Hij lanceerde de JR10 Token, de eerste cryptovaluta geïntroduceerd door een voetballer in actieve dienst, gericht op het opbouwen van sterkere fanrelaties en het creëren van nieuwe groei-aangedreven kracht voor de wereldwijde sportmarkt.

James vond het "een supercoole proef" om een token met zijn eigen naam te lanceren en om aan al zijn fans waardevolle geschenken beschikbaar te stellen. "Ik ben nu in een nieuw terrein aanbeland en heb voor iedereen een gloednieuwe mij meegebracht", zei hij.

Volgens Li is het grote potentieel van de JR10 Token reeds bewezen. Gisteren vond er een voorverkoop van de JR10 Token op de SelfSell-app plaats, en de tokens waren in 12 seconden uitverkocht.

De waarde van een voetbal-ster kan voornamelijk geactualiseerd worden door te presteren als merkambassadeur, het verdienen van een transfer-inkomen, of het winnen van prijsgeld. Met behulp van blockchain-technologie bouwt SelfSell een platform dat meer mogelijkheden biedt om persoonlijke waarde te actualiseren en iemands invloed uit te breiden.

Zoals Li opmerkte, alle fans van James zullen eveneens profiteren van de JR10 Token. Zo is bijvoorbeeld het plan dat de token gebruikt gaat worden voor het uitwisselen van wedstrijdkaartjes, souvenirs, en merchandise die exclusief voor hen gemaakt is. En het zal hen eveneens de mogelijkheid geven om deel te nemen aan de activiteiten van James' fanclub. Door de JR10, zullen zijn fans "meer dan alleen juichende toeschouwers zijn, zij zullen tevens profiteren van zijn groeiende waarde", voegde Li toe.

8% van de JR10 Token-tokens zullen gratis aan de fans van James uitgereikt worden, wat gelijk staat aan 160 miljoen tokens, zodat er een snelgroeiende gemeenschap met JR10 fans gecreëerd wordt.

Superstar Token kunnen alleen via de SelfSell-app gekocht worden. De app is beschikbaar op selfsell.com of de Playstore.

