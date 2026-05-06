JAMESON® REÚNE A J BALVIN Y A KIDSUPER PARA CELEBRAR LA COMUNIDAD Y LA CONEXIÓN DETRÁS DE LA CULTURA DE LOS FANS DEL FÚTBOL

En el centro de la campaña está la superestrella mundial de la música J Balvin, quien muestra cómo la música, la cultura y el fútbol se mezclan. En un nuevo film, J Balvin y Jameson juegan con el ritmo, el pulso y la suavidad que se convierten en la banda sonora del deporte más popular del mundo.

"La música y el fútbol siempre han sido grandes catalizadores creativos para mí - especialmente la forma en que conectan instantáneamente a la gente en todas partes," dijo Balvin. "Colaborar con Jameson en 'Eso Que Tu Brindas' encaja perfectamente con lo que quiero hacer a través de mi música: unir a la gente. La pasión del deporte - la energía de cada fan, los gritos de aliento y la emoción del momento - transmite la misma electricidad que siento cuando el público conecta con una canción. Estoy muy contento de formar parte de esta campaña por la cultura y por los aficionados que hacen que sea mucho más que un juego."

Jameson también se asoció con KidSuper para lanzar una colección cápsula de edición limitada inspirada en el fútbol que resalta el estilo único que los fans aportan al juego. Diseñada por Colm Dillane, el fundador y visionario creativo de Brooklyn detrás de KidSuper, la nueva colección combina los 200 años de herencia de Jameson con la inconfundible energía neoyorkina y la audaz expresión creativa de KidSuper. La cápsula de nueve piezas, disponible este viernes 8 de mayo, incluye un emblemático track suit, camisetas de fútbol, gorras, una sudadera y una camiseta. Las piezas presentan una mezcla de textiles, adornos y logos que rinden homenaje a las raíces irlandesas de Dillane y Jameson.

"Formar parte de esta campaña significa mucho para mí y me acerca aún más al deporte que inspira gran parte de mi enfoque creativo," dijo Dillane. "Trabajar con Jameson en esta colección cápsula, y aparecer en el film de 'It's What You Bring' me da la oportunidad de honrar mi herencia irlandesa y la cultura que impulsa mi trabajo. También me une a mi amigo de tanto tiempo, J Balvin, que ha apoyado a KidSuper desde sus inicios. Adelantamos algunas piezas durante Paris Fashion Week a principios de este año, y ahora estoy emocionado de presentar la colección completa. Refleja el estilo, el espíritu y la influencia global del juego, y sé que los fans lo sentirán."

Al cumplir Jameson su segundo año como el Whiskey Oficial de la MLS, la marca ofrece a la fanaticada una nueva forma de mostrar su amor por sus equipos locales con una colección de botellas de edición limitada creada en colaboración con los clubes de la MLS asociados a la marca. Estos incluyen a Chicago Fire FC, LA Galaxy, New York City FC y Orlando City SC, junto con una botella nacional inspirada en la MLS. Cada botella especialmente diseñada se inspira en los colores y escudos icónicos de cada club - facilitando que los aficionados combinen su orgullo en el día del partido con cócteles simples, suaves y refrescantes como un Jameson Ginger and Lime (jengibre y limón). Las botellas de edición limitada incluyen un código QR que dirige a los aficionados directamente al sorteo Jameson® Irish Whiskey Goal-Den Ticket Soccer Sweepstake para tener la oportunidad2 de ganar un viaje para dos a Charlotte, Carolina del Norte, para el All-Star Game de la MLS y otros premios.

Además, Jameson está creando experiencias para acercar a los fans a la acción durante toda la temporada, a través de watch parties oficiales en colaboración con los clubes de la MLS y eventos de degustación de Jameson con obsequios de edición limitada. Estas activaciones para los fans se llevarán a cabo en los mercados aliados de Jameson y la MLS (Chicago, Houston, LA, NYC, Orlando, San Diego) a lo largo de la temporada; se compartirán más detalles a través del Soccer Hub oficial de Jameson a medida que se confirmen las fechas.

"Se dice que las cosas buenas vienen en tres, y no hay mejor prueba que nuestras colaboraciones de Jameson con J Balvin, Colm Dillane de KidSuper y la Major League Soccer," dijo Colin Kavanagh, CMO de Norteamérica de Pernod Ricard. "A medida que la popularidad global del fútbol sigue creciendo y su influencia se expande a través de la música, la moda, la comunidad y la cultura - Jameson se enorgullece de lanzar la campaña 'Eso Que Tu Brindas' como homenaje a los aficionados que aportan una energía inigualable, estilo individual y una pasión innegable al fútbol mundial."

Fiel a su legado de unir a las personas, Jameson recurre orgullosamente a su colaboración con la MLS con la temporada 2026 en marcha y a la creciente expectativa al torneo mundial de este verano para interactuar y conectar con la comunidad futbolera a nivel nacional. La Major League Soccer reanudará los partidos el 16-17 de julio durante la última semana del torneo, situando a la liga en el centro de la atención mundial del fútbol con seis partidos que se emitirán a través de Apple TV y FOX.

Invitamos a los fans a visitar el Jameson Soccer Hub y @JamesonUS para conocer más sobre "It's What You Bring," comprar la colección cápsula de Jameson x KidSuper, descubrir las botellas de edición limitada de los equipos de Jameson x MLS, y explorar cómo participar en las activaciones para los aficionados de la MLS en las ciudades del país.

1Nielsen Total U.S. x AOC + Liquor Open State + Conv during Latest 52 Wks - w/e 8/16/25

2No requiere compra. Debe ser residente legal de los (50) EE. UU. o D.C., +21 años. La inscripción finaliza 8/30/26. Consultar las reglas oficiales en https://play.jamesonwhiskey.com/en-us/goldenticketsweeps. Ninguna bebida alcohólica forma parte de ningún premio otorgado. Anulado donde esté prohibido.

PRUEBA RESPONSABLEMENTE. JAMESON® Irish Whiskey. 40% Alc./Vol. (80 Proof). Producto de Irlanda. ©2026 Importado por John Jameson Import Company, Nueva York, NY.

SOBRE JAMESON IRISH WHISKEY

Jameson es el whiskey irlandés más premiado y vendido del mundo, clasificado entre las primeras 4 marcas globales de whiskey y número 9 en el ámbito mundial de licores. Liderando la categoría de whiskey irlandés con un 67% de participación de mercado y habiendo experimentado 30 años de crecimiento consecutivo hasta 2019, Jameson alcanzó ventas sin precedentes de 10.4 millones de cajas en 2022. Triple destilado, cada botella de Jameson se destila y madura en la mundialmente reconocida Midleton Distillery en el condado de Cork, Irlanda.

SOBRE PERNOD RICARD USA®

Pernod Ricard USA es la empresa de licores premium y vinos en los EE. UU., y la mayor filial de Pernod Ricard SA, con sede en París, Francia, La segunda mayor empresa mundial de vinos y licores. Pernod Ricard emplea aproximadamente a 18,000 personas en todo el mundo, está listada en Euronext (Ticker: RI) y forma parte del índice CAC 40. Los principales licores de la compañía incluyen marcas prestigiosas como Absolut Vodka, Avión Tequila, Chivas Regal Scotch Whisky, The Glenlivet Single Malt Scotch Whisky, Jameson Irish Whiskey, Kahlúa Liqueur, Malibu, Martell Cognac, Olmeca Altos Tequila, Beefeater Gin, Del Maguey Single Village Mezcal, Código Tequila, Monkey 47 Gin, Seagram's Extra Dry Gin, Malfy Gin, Hiram Walker Liqueurs, Midleton Irish Whiskey, Redbreast Irish Whiskey, Aberlour Single Malt Scotch Whisky, Lillet, Jefferson's Bourbon, TX Whiskey, Skrewball Whiskey, Smooth Ambler Whiskey, Rabbit Hole Whiskey, Pernod y Ricard; vinos superiores Kenwood Vineyards y Sainte Marguerite en Provence rosé.; y champagnes exquisitos Perrier-Jouët Champagne, G.H. Mumm Champagne.

Pernod Ricard USA tiene su sede en Nueva York, Nueva York, y es responsable de más de 1,000 empleos en todo el país. Como 'Creadores de la Convivialidad', estamos comprometidos con prácticas empresariales sostenibles y responsables al servicio de nuestros clientes, consumidores, empleados y proveedores. Pernod Ricard USA insta a todos los adultos a consumir sus productos de forma responsable y tiene un programa activo para promover el consumo responsable. Para más información, visite: www.pernod-ricard-usa.com

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FUENTE Jameson