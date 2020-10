Janaina Rueda Gana American Express Icon Award 2020 Como Parte De Latin America's 50 Best Restaurants

SAO PAULO, Brasil, 20 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Janaina Rueda, chef-propietaria de A Casa do Porco y O Bar da Dona Onça en São Paulo, Brasil, ha ganado el American Express Icon Award 2020 – América Latina. El reconocimiento, presentado por Latin America's 50 Best Restaurants, refleja su compromiso con la comunidad, desde fomentando una alimentación escolar saludable y una gastronomía inclusiva movilizando los líderes de la industria alrededor de los esfuerzos de asistencia de Covid-19 y ayudando a comunidades vulnerables durante la pandemia. Rueda será honrada durante la inauguración virtual de la lista de Latin America's 50 Best Restaurants, patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna, el 3 de diciembre.