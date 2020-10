Janaina Rueda Ganha American Express Icon Award 2020 Como Parte Do Latin America's 50 Best Restaurants

SÃO PAULO, Brasil, 20 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Janaina Rueda, chef-proprietária da A Casa do Porco e O Bar da Dona Onça em São Paulo é a vencedora do American Express Icon Award 2020 - América Latina. O reconhecimento, apresentado pelo Latin America's 50 Best Restaurants, reflete seu compromisso com a comunidade, desde a campanha por refeições escolares saudáveis e gastronomia inclusiva até a mobilização de líderes da indústria em torno dos esforços de combate à Covid-19 e ajuda a comunidades vulneráveis durante a pandemia. Rueda será homenageada na inauguração virtual da lista Latin America's 50 Best Restaurants, promovida pela S.Pellegrino & Acqua Panna, no dia 3 de dezembro.