Japan Airlines erweitert ab dem 24. Oktober seinen neuen internationalen A350-1000-Service auf der Strecke London - Haneda

Die Europapremiere des neuen internationalen Hauptflugzeugs von JAL ermöglicht es den Kunden in der Region, die völlig neue Kabinenausstattung und Bestuhlung in der Vier-Klassen-Konfiguration zu erleben. Der Betrieb mit dem neuesten treibstoffsparenden Flugzeug ermöglicht auch eine Verringerung der CO 2 Emissionen um 15 bis 25 % im Vergleich zu früheren internationalen Modellen.

Die neue A350-1000 von JAL wird zunächst auf den Flügen London – Haneda (JL044/043) an abwechselnden Tagen eingesetzt. (Die Flüge JL044/043 werden an Tagen, an denen die A350-1000 nicht im Einsatz ist, weiterhin mit Boeing 777-300ER-Flugzeugen durchgeführt. Änderungen des Zeitplans vorbehalten).

A350-1000 Kabinen-Highlights

JAL First Class (6 Suiten) – Der bisher größte und komfortabelste persönliche Raum von JAL bietet sechs vollständig private Suiten mit Schiebetüren. Jede Suite verfügt über ein großes, verstellbares Sofa, das sich in ein Einzel- oder Doppelbett verwandeln lässt. Eingebaute Kopfstützenlautsprecher füllen den Raum mit klarem, hochwertigem Klang, und der 43-Zoll-4K-Monitor für den persönlichen Gebrauch ist einer der größten seiner Klasse und bietet den Kunden ein kinoähnliches Erlebnis.

JAL Business Class (54 Suiten) – Mit der Einführung des A350-1000 hat JAL zum ersten Mal vollständig private Bereiche in seiner Business Class-Kabine eingeführt. Hinter jeder Schiebetür befindet sich ein voll verstellbarer Sitz mit druckverteilenden Kissen und einer Kopfstütze, die sich anheben lässt, um auch in der zurückgelehnten Position einen Film auf dem großen 24-Zoll-Monitor zu sehen.

JAL Premium Economy Class (24 Sitze) – Das neue Sitzdesign umfasst größere Trennwände für mehr Privatsphäre und der FIXBACK-Sitz ermöglicht ein einfaches, stressfreies Zurücklehnen. Jede Beinstütze wird automatisch in eine horizontale Position gebracht, um den Komfort auf längeren Reisen zu erhöhen, und der neue 16-Zoll-4K-Monitor ist 1,3 Mal größer als die Vorgängermodelle der Fluggesellschaft.

JAL Economy Class (155 Sitze) – Die neuen Sitze verfügen über eine verstellbare Rückenlehne, die in einem bestimmten Winkel voreingestellt ist, um den Gästen vom ersten Moment an ein komfortables Erlebnis zu bieten. Die Unterhaltung kann auf persönlichen 13-Zoll-4K-Monitoren genossen werden, die die größten sind, die in der JAL Economy Class angeboten werden, und das System bietet Bluetooth®-Konnektivität.

Bordverpflegung – Neue Dienstleistungen, die den unterschiedlichen Vorlieben und Wertvorstellungen der Kunden Rechnung tragen, werden nun schrittweise eingeführt, einschließlich neuer veganer und vegetarischer Menüs. Die Verwendung von erdölfreien Kunststoffen für Geschirr und Besteck zielt darauf ab, die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern und soziale Probleme anzugehen. Die Fluggesellschaft hat sich außerdem zum Ziel gesetzt, gesunde Menüs an Bord anzubieten, die sowohl den Körper als auch den Geist zufrieden stellen.

Bordunterhaltung – Das neueste Inflight-Entertainment-System und der WLAN-Service von Panasonic Avionics Corporation (USA) werden angeboten. Ab dem 01. Oktober 2024 können internationale JAL-Kunden in der JAL First Class und Business Class unbegrenzt kostenloses WLAN an Bord nutzen, und Gäste der JAL Premium Economy Class und der Economy Class können eine Stunde lang kostenloses WLAN an Bord nutzen.* Alle Klassen verfügen über 4K-Monitore mit Bluetooth®-Konnektivität für eine hochwertige Bildqualität, und Kunden können durch die Integration mit der JAL App eine persönliche Favoritenliste erstellen, um ihr Unterhaltungserlebnis an Bord zu verbessern.

Die neuen A350-1000 von JAL wurden Anfang des Jahres auf der Strecke New York (JFK) – Haneda in Dienst gestellt und werden nun zweimal täglich eingesetzt (JL003/004 und JL005/006). Die neuen Flugzeuge erden nun auch täglich auf der Strecke Dallas Ft. Worth – Haneda (JL011/012) eingesetzt.

Um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und eine nachhaltige Zukunft anzustreben, ersetzt JAL seine internationale Flotte von Boeing 777-300ER durch die neuen A350-1000, die Komfort mit modernster Umweltleistung verbinden. Japan Airlines hat derzeit sechs (6) der 13 bestellten A350-1000 übernommen und ist entschlossen, auf das modernere und umweltfreundlichere Flugzeug umzusteigen.

A350-1000 Sonder-Website URL: https://www.jal.co.jp/ar/en/offers/A350-1000/

Informationen zu Japan Airlines:

Japan Airlines (JAL), Japans erste private Fluggesellschaft, wurde 1951 gegründet und ist Mitglied der oneworld® Alliance. Die Fluggesellschaft betreibt eine Flotte von 227 Flugzeugen (Stand: März 2024) und hat mit der Erneuerung ihrer internationalen Langstreckenflugzeuge mit dem Airbus A350-1000 ab dem Winterflugplan 2023 begonnen. Zusammen mit anderen Fluggesellschaften der JAL Group und Partnern bietet JAL ein umfangreiches nationales und internationales Streckennetz, das 384 Flughäfen in 66 Ländern/Regionen bedient. Die Fluggesellschaft hat zahlreiche Auszeichnungen für ihren außergewöhnlichen Service erhalten, darunter die Anerkennung als zertifizierte 5-Sterne-Airline durch Skytrax und die Verleihung des prestigeträchtigen Titels „World Class" Airline durch APEX, die Airline Passenger Experience Association. Die Fluggesellschaft ist bestrebt, die höchsten Standards bei der Flugsicherheit und der allgemeinen Servicequalität zu gewährleisten und die von den Kunden weltweit bevorzugte Fluggesellschaft zu sein.

Einzelheiten und weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von JAL unter https://www.jal.com/en/.

