Japan Airlines étend son nouveau service international A350-1000 à la liaison Londres - Haneda à partir du 24 octobre

Les débuts européens du nouvel avion international principal de JAL permettent aux clients de la région de découvrir les tout nouveaux intérieurs de cabine et les sièges de la configuration à quatre classes. Les opérations avec le dernier aéronef économe en carburant permettront également une réduction de 15 à 25 % des émissions de CO 2 par rapport aux précédents modèles internationaux.

Le nouvel A350-1000 de JAL sera initialement exploité sur les vols Londres - Haneda (JL044/043) un jour sur deux. (Les vols JL044/043 continueront d'être assurés par des Boeing 777-300ER les jours où l'A350-1000 n'est pas exploité. Le planning peut être modifié.)

Points forts de la cabine de l'A350-1000

Première classe JAL (six suites) - L'espace personnel le plus grand et le plus confortable de JAL à ce jour offre six suites entièrement privées avec des portes coulissantes. Chaque suite dispose d'un grand canapé réglable qui se transforme en lit simple ou double. Les haut-parleurs intégrés à l'appui-tête remplissent l'espace d'un son de haute qualité et l'écran personnel 4K de 43 pouces est l'un des plus grands de sa catégorie et offre aux clients une expérience digne d'une salle de cinéma.

Classe Business JAL (54 suites) - Pour la première fois, JAL a introduit des espaces entièrement privés dans sa classe affaires avec l'introduction de l'A350-1000. Derrière chaque porte coulissante se trouve un siège entièrement inclinable avec des coussins qui répartissent la pression et un appui-tête qui se relève pour regarder plus facilement un film sur le grand écran de 24 pouces, même en position inclinée.

Classe économique premium JAL (24 sièges) - Le nouveau design des sièges comprend des cloisons plus grandes pour plus d'intimité et le FIXBACK du siège permet une inclinaison facile. Chaque repose-jambes se relève automatiquement en position horizontale pour un plus grand confort sur les longs vols, et le nouvel écran 4K de 16 pouces est 1,3 fois plus grand que les modèles précédents de la compagnie aérienne.

Classe économique JAL (155 sièges) - Les nouveaux sièges comprennent une inclinaison réglable qui est préréglée à un angle pour offrir aux passagers une expérience confortable dès qu'ils arrivent à leur siège. Les divertissements peuvent être appréciés sur des écrans personnels 4K de 13 pouces, qui sont les plus grands proposés en classe économique JAL, et le système est doté de la connectivité Bluetooth®.

Service de restauration à bord - De nouveaux services répondant aux diverses préférences et valeurs des clients sont progressivement introduits, notamment des menus végétariens et végétaliens renouvelés. L'utilisation de matériaux plastiques non dérivés du pétrole pour la vaisselle et les couverts vise à réduire l'impact sur l'environnement et à répondre aux questions sociales. La compagnie aérienne a également pour objectif de proposer des menus de bord sains qui satisfont à la fois le corps et l'esprit.

Divertissement à bord - Le dernier système de divertissement à bord et le service Wi-Fi de Panasonic Avionics Corporation (USA) sont proposés. Et à partir du 1er octobre 2024, les clients internationaux de JAL en première classe et en classe affaires bénéficieront d'un service Wi-Fi gratuit et illimité, et les clients de la classe économique premium et de la classe économiquepourront profiter d'un accès gratuit d'une heure au service Wi-Fi à bord.* Toutes les classes sont équipées d'écrans 4K avec connectivité Bluetooth®, et les clients peuvent créer une liste de favoris personnalisée grâce à l'intégration avec l'application JAL, améliorant ainsi leur expérience de divertissement à bord.

Les nouveaux A350-1000 de JAL sont entrés en service au début de l'année sur la liaison New York (JFK) - Haneda et sont désormais exploités deux fois par jour (JL003/004 et JL005/006). Les nouveaux appareils sont également exploités quotidiennement sur la ligne Dallas Ft. Worth - Haneda (JL011/012).

Afin d'optimiser la satisfaction des clients et de promouvoir un avenir durable, JAL remplace sa flotte internationale de Boeing 777-300ER par les nouveaux avions A350-1000 qui allient confort et performances environnementales de pointe. Japan Airlines a actuellement pris livraison de six (6) des 13 A350-1000 commandés et s'engage à passer à des appareils plus avancés et plus respectueux de l'environnement.

À propos de Japan Airlines :

Japan Airlines (JAL), première compagnie aérienne privée du Japon, a été créée en 1951 et est membre de l'Alliance oneworld®. La compagnie aérienne exploite une flotte de 227 appareils (mars 2024) et a commencé à renouveler ses avions long-courriers internationaux avec l'Airbus A350-1000 à partir du planning hivernal 2023. Avec d'autres compagnies aériennes du groupe JAL et des compagnies partenaires, JAL offre un vaste réseau national et international qui dessert 384 aéroports dans 66 pays/régions. La compagnie aérienne a reçu de nombreuses distinctions pour son service exceptionnel, notamment le titre de compagnie aérienne certifiée 5 étoiles par Skytrax et le titre prestigieux de compagnie aérienne « World Class » décerné par l'APEX, l'Association pour l'expérience des passagers de compagnies aériennes. La compagnie aérienne s'attache à garantir les normes les plus élevées en matière de sécurité des vols et de qualité générale des services, et s'efforce d'être la compagnie aérienne préférée des clients dans le monde entier.

