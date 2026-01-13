JAPAN SUI COLLECTION à Kyoto : apporter au monde l'essence de la beauté et des traditions japonaises -- Rapport sur l'événement organisé par la State Guest House de Kyoto

- Forte de son succès à Kyoto, la JAPAN SUI COLLECTION se rendra en Europe en mars 2026 -

TOKYO, 14 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le Bureau du Cabinet, Gouvernement du Japon, a accueilli l'événement « JAPAN SUI COLLECTION in KYOTO » à Kyoto les 14 et 15 novembre 2025. Le Japon est le berceau de nombreux savoir-faire traditionnels, de spécialités régionales et de mets encore peu connus à l'étranger. Afin mettre en valeur ces trésors cachés à l'échelle mondiale, le gouvernement japonais a lancé le projet JAPAN SUI COLLECTION, qui met en lumière des produits haut de gamme distribués dans tout le pays.

En guise de coup d'envoi, la « JAPAN SUI COLLECTION in KYOTO » a eu lieu à la Kyoto State Guest House (Maison d'hôtes d'État de Kyoto), et a invité des dirigeants d'Europe et d'autres régions à découvrir l'esthétique japonaise par le biais de l'artisanat, de la gastronomie et de la performance.

Photos de la JAPAN SUI COLLECTION :

https://drive.google.com/file/d/1XgStJ07XSEpQ2eI8p-sa2IyTbEtliAV7/view?usp=sharing

Présentation de l'événement

- Dates : 14-15 novembre 2025

- Lieu : Maison d'hôtes d'État de Kyoto

- Programme : environ 60 objets artisanaux traditionnels, une cuisine créative, des spectacles de Nô et de mode

- Organisé par : le Bureau du Cabinet, Gouvernement du Japon

- En coopération avec : JUNKO KOSHINO

- Site web : https://japan-sui-collection.go.jp/

À propos de la Maison des hôtes

Construite pour les dignitaires étrangers, la Maison d'hôtes se fond dans le paysage historique de Kyoto avec ses toits à demi-croupe « irimoya » et son style « sukiya-zukuri » pour la cérémonie du thé, mettant en valeur l'artisanat japonais de haut niveau.

Exposition d'artisanat

Plus de 60 œuvres - laques de Wajima-nuri, faïences de Kutani-yaki et poupées de Hakata - étaient présentés sous quatre thèmes : le patrimoine régional, l'interprétation moderne, le design contemporain et un effet « waouh ». Les invités ont fait l'éloge des techniques raffinées, des matériaux naturels et de la forte identité régionale.

Photos de l'exposition d'artisanat :

https://drive.google.com/file/d/1Pq5DhrSmhl6kl3pandogP8juYX-LfzrJ/view?usp=sharing

Spectacles et gastronomie

Un défilé de mode de JUNKO KOSHINO et une représentation de théâtre comique traditionnel « kyogen » ont mis en valeur les arts du spectacle japonais. La réception comprenait des plats préparés avec des ingrédients de première qualité, comme le bœuf « wagyu » de Yamagata et le thon Oma, préparés par le chef Hiroshi Nagashima, accompagnés d'un saké, vin de riz sélectionné.

Photos des spectacles et de la gastronomie :

https://drive.google.com/file/d/1PudAURSgIga7E24am6aW67vV9febKB_b/view?usp=sharing

Thé et expositions

Un instructeur de l'école Mushakoji Senke a organisé une cérémonie du thé ; des ustensiles de thé, notamment des fouets de Takayama Chasen et des bols en poterie régionale, ont permis de présenter la diversité de l'artisanat japonais. Des compositions florales « ikebana » de style Ikenobo et une installation en bambou de Tanabe Chikuunsai IV ont enrichi le lieu.

Photos du thé et des présentations :

https://drive.google.com/file/d/1FFJG2tpvcfmgDOqiEJCemkvRUjVLOSQd/view?usp=sharing

Commentaires de l'organisateur

Masaya Kitao, Conseiller, Secrétariat du Cabinet, a répondu aux questions des journalistes au nom de l'organisateur :

La JAPAN SUI COLLECTION vise à découvrir les trésors régionaux du Japon et à les partager à l'échelle mondiale. « SUI » incarne l'esthétique et l'élégance traditionnelles. Au-delà de la mise en valeur de la tradition, le projet cherche à créer une nouvelle valeur grâce à des interprétations et des collaborations modernes, tout en préservant l'esprit et la technique d'origine. C'est un grand honneur de lancer cette initiative avec des invités familiers des cultures occidentale et japonaise.

Témoignages d'invités

- « Le sac Nishijin Ori est beau et fonctionnel. »

- « Le travail du verre taillé est d'une précision extraordinaire. »

- « Les produits régionaux japonais se distinguent par leurs matériaux naturels et leur technique exceptionnelle. »

- « L'un des événements culturels les plus authentiques auxquels j'ai assisté. »

Bientôt disponible : JAPAN SUI COLLECTION à PARIS

- Dates : 4 au 5 mars 2026 (provisoire)

- Lieu : Paris (sur invitation uniquement)

- Organisé par : le Bureau du Cabinet, Gouvernement du Japon

- En coopération avec : JUNKO KOSHINO

Comme à Kyoto, où les journalistes invités ont été accueillis et où des séances d'interview ont été organisées, l'édition de Paris accueillera la presse et offrira des créneaux d'interview réservés.

Site web officiel : https://japan-sui-collection.go.jp/

Photos :

https://drive.google.com/drive/folders/1U8DtHJUEhBzO_T_GAmso_1ijcd2Ws9nQ?usp=sharing