Japão e Singapura concedem à Merck patentes da CRISPR

"Nickases emparelhadas representam um passo significativo para o aumento da especificidade através de um método altamente flexível e eficiente para reduzir efeitos fora do alvo em edição de genomas", disse o membro do Conselho Executivo da Merck e presidente-executivo da Life Science, Udit Batra. "A tecnologia da Merck melhora a habilidade da CRISPR de consertar genes doentes, sem afetar os saudáveis, melhorando, portanto, a precisão de potenciais tratamentos de terapias genéticas".

Essas patentes cobrem uma estratégia fundamental da CRISPR, na qual duas nickases da CRISPR são dirigidas a um alvo genético comum e trabalham juntas por entalhar ou clivar filamentos opostos de uma sequência cromossômica para criar uma ruptura de fita dupla. Esse processo pode opcionalmente incluir uma sequência exógena ou de doador, para inserção da mesma maneira que a tecnologia patenteada de integração da CRISPR da Merck. A condição de dois eventos vinculantes da CRISPR reduz substancialmente as chances de corte fora do alvo em outros lugares no genoma.

Além do Japão e Singapura, a Merck tem patentes relacionadas à CRISPR nos seguintes países e região: Austrália, Canadá, China, Europa, Israel, Coreia do Sul e EUA. A empresa recebeu sua primeira patente fundamental na Austrália, que cobriu a integração da CRISPR em 2017, e sua primeira patente da CRISPR nos EUA para a proxy-CRISPR em 2019.

A Merck está na linha de frente da inovação nesse campo há 15 anos, com sua experiência se estendendo da descoberta à fabricação. Como usuária e fornecedora de tecnologia de edição de genoma, a Merck apoia a pesquisa de edição de genoma com uma consideração cuidadosa de padrões éticos e jurídicos. A empresa constituiu um Painel Consultivo de Bioética externo e independente para fornecer orientação a pesquisas nas quais a empresa estiver envolvida, incluindo pesquisa sobre edição de genoma e seu uso. A Merck também definiu uma clara posição operacional que leva em conta questões científicas e sociais, para informar métodos terapêuticos promissores para uso em pesquisa e aplicações.

