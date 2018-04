Japonská společnost Carchs Holdings uzavřela partnerství s jihokorejskou společností LOTTE Rental za účelem provozování online platformy pro prodej použitých vozidel na celém světě

TOKIO, 25. dubna 2018 /PRNewswire/ -- Agasta Co., Ltd., dceřiná společnost společnosti Carchs Holdings Co., Ltd., začala poskytovat služby po celém světě poté, co nově přidala použité jihokorejské vozy do řady produktů dostupných na internetovém obchodě s japonskými ojetými automobily „PicknBuy24.com".

URL: https://www.picknbuy24.com/