Javier Ferran annonce le lancement de Terlos, une plateforme d'investissement destinée à soutenir les marques de consommation dans leur prochaine phase de croissance

Terlos Investments LP (« Terlos ») a été lancé avec une filiale à 100 % de l'Abu Dhabi Investment Authority (« ADIA ») et Javier Ferran en tant que partenaires limités exclusifs.

en tant que partenaires limités exclusifs. Terlos investira dans des marques de consommation de moyenne et grande taille, en mettant l'accent sur les entreprises familiales et les entreprises dirigées par leurs fondateurs dans des catégories avantageuses et résistantes.

LONDRES, 11 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Javier Ferran, actuellement président de Diageo et d'International Airlines Group (IAG), annonce aujourd'hui le lancement de Terlos, une nouvelle plateforme d'investissement dédiée au soutien des marques de consommation européennes détenues par des familles et des fondateurs, par le biais d'investissements et d'une expertise opérationnelle. Terlos a obtenu une filiale à 100 % de l'Abu Dhabi Investment Authority (« ADIA ») et Javier Ferran en tant que partenaires limités exclusifs et investira avec un horizon temporel et des exigences de gouvernance flexibles, et à différentes échelles et structures, afin de s'adapter aux exigences des deux entreprises et de leurs autres actionnaires.

Terlos s'appuiera sur les quatre décennies de succès de Javier Ferran en tant qu'opérateur et investisseur dans le paysage européen de la consommation pour soutenir les entreprises qui cherchent à s'agrandir et à renforcer leur avantage concurrentiel sur un marché dynamique.

Terlos réunit une équipe expérimentée qui a fait ses preuves en matière d'exploitation et d'investissement, qui dispose d'un solide réseau dans le secteur de la consommation et qui a fait ses preuves en matière de partenariat avec des fondateurs, des investisseurs et des équipes de gestion.

« Terlos est bien placé pour dégager de la valeur à long terme dans les entreprises familiales et fondatrices du secteur de la consommation en Europe. Notre expérience opérationnelle et notre approche pratique offrent aux actionnaires et aux équipes de direction le soutien dont ils ont besoin pour différencier les marques et développer leurs activités pour croître ». - Javier Ferran.

Hamad Shahwan Aldhaheri, directeur exécutif du département des actions privées d'ADIA, a déclaré : « L'équipe de Terlos a une grande expérience du travail avec les marques de consommation pour développer et exécuter leurs stratégies. Terlos est idéalement placé pour identifier, investir et soutenir les entreprises familiales et les entreprises détenues par leurs fondateurs, alors qu'elles entament leur prochaine phase de croissance ».

À propos de Terlos

Terlos est un fonds d'investissement privé conseillé par Javier Ferran qui se concentre sur les marques de consommation européennes. Terlos s'associe aux familles, aux fondateurs et aux équipes de gestion pour favoriser la croissance grâce à des idées stratégiques et à une expertise opérationnelle.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter [email protected]