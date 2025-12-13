Jay Walker firma un nuevo acuerdo televisivo para "Jay Walker: HORARIO ESTELAR" antes del lanzamiento en 2026

La serie debutará en WFOX Jacksonville el 3 de enero, con un lanzamiento diario a nivel nacional en REVIVE a partir del 17 de febrero de 2026

NASHVILLE, Tennessee, 13 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El empresario de medios y presentador de televisión Jay Walker ha firmado un importante acuerdo para presentar su próxima serie de televisión, "Jay Walker: PRIMETIME", un nuevo programa creado para la visibilidad de la transmisión y la escala nacional. Con la preproducción ya en marcha, la serie se está preparando para su primer lanzamiento en el aire con un debut televisivo inicial en Jacksonville, Florida, seguido de un lanzamiento diario A nivel nacional en febrero.

Jay Walker: HORARIO ESTELAR hará su debut televisivo en WFOX (CMG Jacksonville) el sábado 3 de enero de 2026, transmitiendo dos nuevos episodios de estreno consecutivos a las 5:00 p. m. ET y 5:30 p.m. ET. La transmisión de Jacksonville marca la primera transmisión confirmada del mercado para la serie e introduce a los espectadores a un formato acelerado que combina cultura, comentarios y conversaciones de la vida real.

Tras el debut en Jacksonville, Jay Walker: PRIMETIME se expandirá por todo el país con un estreno diario en REVIVE a partir del martes 17 de febrero de 2026, que se emitirá a las 3:00 p. m. ET / 2:00 p.m. TC. El lanzamiento posiciona a la serie como el programa ancla para REVIVE, estableciendo a Jay Walker: PRIMETIME como la serie diaria insignia que ayudará a definir la identidad y la cadencia de programación de la red a medida que REVIVE continúe escalando su presencia nacional.

"El PRIME TIME es una conversación real que se mueve a la velocidad de la cultura", dijo Jay Walker, presentador y productor ejecutivo. "Saldremos con fuerza con dos nuevos episodios en Jacksonville, luego lo llevaremos a nivel nacional PARA REVIVIRLO todos los días a partir del 17 de febrero. La preproducción ya está en marcha y estamos construyendo este espectáculo para que dure."

La serie está diseñada para satisfacer al público a través de la televisión tradicional y las realidades de distribución modernas, con contenido estructurado para funcionar tanto como episodios completos como segmentos de alto impacto para el compromiso digital. Jay Walker: el HORARIO ESTELAR combina una conversación nítida con una narración relatable, centrándose en temas que la gente ya está discutiendo, y luego agregando contexto, perspectiva y energía que mantiene a los espectadores sintonizados.

El estreno de Jacksonville contará con dos episodios distintos para dar a los espectadores una introducción más completa al ritmo y el tono del programa. En lugar de repetir el contenido, la transmisión consecutiva está destinada a ofrecer una experiencia de primera vista extendida, permitiendo que el público vea el alcance, el ritmo y el enfoque característico del programa dentro de un solo bloque de transmisión.

La preproducción está actualmente en curso, incluida la planificación creativa, el desarrollo de episodios, la programación de la producción y la preparación técnica tanto para el debut de la transmisión en enero como para el lanzamiento nacional en febrero. La planificación incluye la estructura del segmento, la cobertura temática, el talento y la estrategia de los huéspedes, y el empaque de exhibición diseñado para respaldar una programación diaria consistente en REVIVE. Los detalles adicionales de producción, incluida la información ampliada del mercado y la disponibilidad de distribución, se anunciarán antes del estreno nacional.

El paso de Jay Walker a la televisión diaria con Jay Walker: HORARIO ESTELAR refleja un impulso más amplio hacia una programación escalable y centrada en la audiencia. La serie se basa en una misión sencilla: ofrecer una conversación que se sienta inmediata, honesta y visible, sin perder sustancia. Los episodios están diseñados para ser apretados, enérgicos y accesibles, al tiempo que brindan a los espectadores momentos de claridad y conclusiones reales.

Si bien el formato del programa continuará evolucionando a medida que avance la producción, la identidad central de Jay Walker: PRIMETIME se basa en la narración directa y la conversación cultural. La serie está posicionada para cubrir los temas que impulsan las conversaciones del día, destacar las narrativas de la vida real y ofrecer grandes momentos que se traducen limpiamente a través de la televisión y las plataformas digitales. El enfoque está diseñado para apoyar tanto a la audiencia en vivo como a la participación continua a través de clips y segmentos que se pueden compartir.

Se espera que la transmisión de WFOX del 3 de enero sirva como una sólida introducción para las audiencias de transmisión al tiempo que establece el tono para el lanzamiento diario nacional. El debut en el mercado de Jacksonville proporciona una plataforma para la visibilidad inmediata y la retroalimentación de la audiencia, mientras que el lanzamiento de REVIVE en febrero establece el ritmo a largo plazo del programa y el hábito de visualización recurrente.

Walker se ha hecho conocido por construir propiedades de medios con un fuerte punto de vista y una sensibilidad que prioriza la cultura. Su trabajo abarca audio, digital y televisión, con un enfoque en la programación que prioriza la autenticidad, el impulso y la comunicación directa. Jay Walker: el HORARIO ESTELAR es el último paso en esa evolución, construido para ser consistente, escalable y diseñado para la forma en que las audiencias consumen contenido hoy en día.

El estreno de REVIVE a nivel nacional comienza el 17 de febrero de 2026, con nuevos episodios que se emiten a diario a las 3:00 p. m. ET / 2:00 p.m. TC. A medida que se acerque el estreno, se publicará información adicional sobre la disponibilidad de la plataforma nacional, la expansión del mercado y las actualizaciones del calendario.

Información de difusión para el debut en Jacksonville: WFOX (CMG Jacksonville) emitirá Jay Walker: HORARIO ESTELAR el sábado 3 de enero de 2026, a las 5:00 p. m. Hora del este y 5:30 p.m. ET, con dos nuevos episodios de estreno.

Información de lanzamiento diario a nivel nacional: REVIVE comenzará a transmitirse Jay Walker: HORARIO ESTELAR diariamente a partir del martes 17 de febrero de 2026, a las 3:00 p. m. ET / 2:00 p.m. hora central.

Jay Walker es un empresario de medios y presentador de televisión conocido por crear programación de vanguardia en plataformas de audio, digitales y de televisión. Su trabajo se centra en la conversación directa, la narración convincente y el contenido diseñado para conectarse con el público a través de la claridad y la autenticidad. El enfoque de programación de Walker está diseñado para funcionar tanto en entornos de transmisión tradicionales como en ecosistemas digitales, con énfasis en la participación constante de la audiencia y la distribución escalable.

Jay Walker: HORARIO ESTELAR es una serie de televisión creada en la intersección de la cultura, los comentarios y la conversación de la vida real. Diseñado tanto para los ecosistemas de transmisión como para los digitales, el programa ofrece un diálogo rápido, una perspectiva sólida y momentos de alto impacto diseñados para los hábitos de visualización modernos. La serie debutará en WFOX (CMG Jacksonville) el 3 de enero de 2026, con dos nuevos episodios que se transmitirán consecutivamente a las 5:00 p. m. Hora del este y 5:30 p.m. ET, seguido de un lanzamiento diario a nivel nacional en REVIVE a partir del 17 de febrero de 2026, que se emitirá a las 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. hora central.

