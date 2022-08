JBS ANUNCIA NOVO DIRETOR DE ÉTICA E COMPLIANCE

SÃO PAULO, 16 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A JBS S.A. ("Companhia" ou "JBS" – B3: JBSS3;OTCQX: JBSAY), comunica aos seus acionistas e ao mercado que Michael Koenig foi nomeado Diretor de Ética e Compliance com função global. Desde agosto de 2021, Koenig atuou como Diretor de Ética e Compliance da Pilgrim's. Anteriormente, passou aproximadamente 25 anos como advogado defendendo companhias, executivos e funcionários públicos em investigações e julgamentos criminais, civis e regulatórios. Koenig também foi promotor federal no Departamento de Justiça em Washington, D.C.

Além da promoção do Sr. Koenig, a JBS formou um Comitê Executivo Global de Compliance em junho de 2022. Seu principal objetivo é ajudar a criar um programa de Compliance mais uniforme e consistente em todas as unidades da JBS, incluindo a Pilgrim's. O Comitê tem a tarefa de supervisionar as melhorias e aprimoramentos contínuos do programa de Compliance e promover uma cultura de Compliance em toda a empresa para seus funcionários, partes interessadas, parceiros de negócios e clientes.

Sobre a JBS

A JBS é líder global em produção de alimentos à base de proteína. Com uma plataforma diversificada por tipos de produtos (aves, suínos, bovinos e ovinos, além de plant-based), a Companhia conta com mais de 250 mil colaboradores, em unidades de produção e escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros. No Brasil, a JBS é a maior empregadora do país, com mais de 145 mil colaboradores. No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Seara, Swift, Pilgrim's Pride, Moy Park, Primo, Just Bare, entre muitas outras, que chegam todos os dias às mesas de consumidores em 190 países. A empresa investe em negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem e transportes, com foco na economia circular. A JBS conduz suas operações priorizando a alta qualidade e a segurança dos alimentos e adota as melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal em toda sua cadeia de valor, e assumiu em março de 2021 o compromisso de se tornar Net Zero até 2040. Isso significa que a JBS vai zerar o balanço líquido das suas emissões de gases causadores do efeito estufa, reduzindo a intensidade das emissões diretas e indiretas e compensando toda a residual. A JBS foi a primeira empresa global do setor de proteína a estabelecer esse compromisso, com o propósito de alimentar pessoas ao redor do mundo de maneira cada vez mais sustentável.

FONTE JBS S.A.

SOURCE JBS S.A.