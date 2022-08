JBS KONDIGT NIEUWE CHIEF ETHICS & COMPLIANCE OFFICER AAN

SÃO PAULO, 17 augustus 2022 /PRNewswire/ -- JBS S.A. (het "Bedrijf" of "JBS" - B3: JBSS3;OTCQX: JBSAY), deelt aan haar aandeelhouders en aan de markt mee dat Michael Koenig is benoemd tot Chief Ethics and Compliance Officer (algemeen directeur voor ethiek en naleving) van het bedrijf. Sinds augustus 2021 was Koenig Head of Ethics and Compliance bij Pilgrim's. Daarvoor werkte hij bijna 25 jaar als advocaat namens bedrijven, individuele leidinggevenden en overheidsfunctionarissen in strafrechtelijke, civiele en reglementaire onderzoeken en rechtszaken. Koenig was ook een federale aanklager bij het Departement van Justitie in Washington, D.C.

Naast de promotie van Koenig werd in juni 2022 het Global Executive Compliance Committee opgericht. Het hoofddoel is om bij te dragen aan een meer uniform en consistent nalevingsprogramma voor alle JBS-entiteiten, met inbegrip van Pilgrim's. Het Comité is belast met het toezicht op de voortdurende verbeteringen en uitbreidingen van het nalevingsprogramma en met de bevordering van een nalevingscultuur in de hele onderneming ten aanzien van haar werknemers, belanghebbenden, zakenpartners en klanten.

Over JBS

JBS is wereldwijd leider op het gebied van de productie van eiwithoudende voedingsmiddelen. Met een wereldwijd platform dat is gediversifieerd naar type producten (pluimvee, varkensvlees, rundvlees en lamsvlees), heeft het bedrijf meer dan 250.000 teamleden in productie-eenheden en kantoren op alle continenten, onder meer in landen als Brazilië, de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Australië en China. In Brazilië is JBS de grootste werkgever in het land, met meer dan 145.000 teamleden. Over de hele wereld biedt JBS een uitgebreid aanbod aan merken die worden gekenmerkt door uitmuntendheid en innovatie: Seara, Swift, Pilgrim's Pride, Moy Park, Primo en Just Bare, naast vele andere, die hun weg elke dag vinden naar de tafels van consumenten in 190 landen. Het bedrijf investeert in gelieerde bedrijven, zoals leer, biodiesel, collageen, persoonlijke hygiëne en reiniging, natuurlijke verpakkingen, oplossingen voor het beheer van vast afval, recycling, metallic verpakkingen en transport, met de nadruk op de circulaire economie. Hoge kwaliteit en voedselveiligheid zijn belangrijke prioriteiten binnen de bedrijfsactiviteiten van JBS. Bovendien hanteert het bedrijf de beste duurzaamheids- en dierenwelzijnspraktijken in de hele waardeketen en heeft het in maart 2021 toegezegd om in 2040 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat JBS het nettosaldo van de broeikasgasemissies op nul uit zal laten komen door de intensiteit van de directe en indirecte emissies te verlagen en alle restemissies te compenseren. JBS was het eerste wereldwijde bedrijf in de eiwitsector dat deze verplichting op zich nam, met de bedoeling om mensen over de hele wereld op een steeds duurzamere manier te voeden.

