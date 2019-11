JD.com introduz serviços 5G na China para direcionar o futuro desenvolvimento

PEQUIM, 21 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Convenção Mundial 5G e o Concurso de Design de Aplicativos 5G, patrocinados conjuntamente por vários ministérios e comissões do governo chinês, tiveram início no dia 20 de novembro em Pequim. A JD.com está extremamente envolvida com esta convenção, e prometeu desenvolver ainda mais os mercados 5G no futuro e promover de forma abrangente a nova vida dos consumidores 5G.

O Concurso de Design de Aplicativos 5G patrocinado conjuntamente pelo Fórum de Comunicação Móvel do Futuro da China e pela JD.com foi lançado em vários e importantes institutos de pesquisa, empresas e instituições da China em agosto. A JD.com criou o Prêmio Especial JD para o concurso a fim de incentivar talentos científicos e tecnológicos para a inovação. Ela também lançou concursos 5G especialmente para campus em faculdades e universidades chinesas. Pessoas responsáveis relevantes da JD.com disseram que identificaram plenamente o potencial das faculdades e universidades no desenvolvimento futuro da tecnologia 5G, e juntaram diversos projetos de design de aplicativos 5G para dar acesso total às vantagens fundamentais e prospectivas das faculdades e universidades. No futuro, a JD.com continuará a promover a experiência de serviço 5G e desempenhará um papel maior na transição de aplicativos comerciais 5G para aplicativos civis 5G.

Como principal campo de batalha para inovação em tecnologia da informação, a comunicação móvel 5G lidera a reestruturação da indústria da informação. A JD.com assumiu a liderança no desenvolvimento de uma série de planos estratégicos da indústria 5G. No momento, a JD.com tem uma parceria estratégica abrangente com as três principais operadoras: China Mobile, China Unicom e China Telecom. Ela também criou o primeiro parque de demonstração de logística inteligente 5G da China para desenvolver cidades inteligentes, serviços médicos inteligentes e comunicações móveis para acelerar a integração da tecnologia 5G em várias indústrias.

