JD Logistics dévoile sa feuille de route de développement commercial international pour une livraison en deux ou trois jours sur des dizaines de marchés en 2025

SHENZHEN, Chine, 19 décembre 2024 /PRNewswire/ -- JD Logistics (ou JINGDONG Logistics), la branche logistique de JD.com, dévoile aujourd'hui sa feuille de route de développement commercial à l'étranger lors de l'événement de lancement stratégique de la chaîne d'approvisionnement intégrée internationale JINGDONG Logistics 2025 à Shenzhen. Dans le cadre de cette feuille de route, l'entreprise accélérera la croissance de ses « trois réseaux », à savoir le réseau mondial d'entrepôts, le réseau de livraison express et le réseau de fret aérien.

Cette nouvelle initiative vise à développer les services d'exécution omnicanaux du commerce électronique mondial de l'entreprise, à créer un « cycle de livraison à 2 ou 3 jours », à étendre les régions de service de livraison express et à mettre en place un réseau aérien international. Ces mesures permettront de mettre en place une chaîne d'approvisionnement mondiale et des services logistiques hautement performants pour les clients étrangers, les marques chinoises et les commerçants transfrontaliers. Lors de cet événement, JD Logistics a également annoncé le lancement du service de retours simplifiés et du service de livraison et d'installation d'articles volumineux dans les entrepôts internationaux.

JD Logistics prévoit d'agrandir et d'ouvrir d'autres entrepôts à l'étranger au cours des 12 prochains mois, augmentant ainsi la surface totale de 100 %. Cela permettra à l'entreprise de continuer à renforcer sa renommée de fournisseur éprouvé de services d'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement, les activités d'entreposage à l'étranger étant au cœur de l'expansion internationale.

Le cycle des livraisons à 2-3 jours est rendu possible par l'entreposage et la livraison à l'international

Au fil des ans, JD Logistics a mis en œuvre la philosophie consistant à « placer les marchandises le plus près possible des consommateurs » en construisant un réseau logistique de la chaîne d'approvisionnement qui aide les clients et les commerçants à réaliser un stockage local.

En 2025, JD Logistics mettra en place un service de « livraison en 2 ou 3 jours ». Cela permettra aux clients et aux consommateurs de 19 pays de bénéficier d'un service logistique rapide par l'intermédiaire de JD Logistics, qui possède plus de 50 entrepôts autonomes à l'étranger. D'ici là, la surface totale des entrepôts internationaux aura augmenté de 100 %.

Actuellement, la livraison en 2-3 jours de JD Logistics est déjà proposée dans de nombreux pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Pologne, les Émirats arabes unis, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie. En effet, certaines régions peuvent désormais bénéficier de services de livraison en un jour.

En 2025, JD Logistics accélérera également le lancement de nouveaux entrepôts en Asie du Sud-Est, au Japon, en Corée du Sud, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique. Grâce à une chaîne d'approvisionnement hautement efficace et collaborative, la gamme de services « livraison en 2 ou 3 jours » sera encore élargie dans ces régions.

Un service d'exécution omnicanal efficace pour le commerce électronique mondial

S'appuyant sur une vaste infrastructure logistique mondiale et un réseau de services, JD Logistics propose à ses clients un service d'exécution omnicanal pour le commerce électronique mondial qui permet une exécution multicanal optimale avec un inventaire unifié.

JD Logistics propose également une gamme complète de services de transport, notamment le fret maritime, le fret aérien, l'expédition par camions et les services de semi-remorque, ainsi que des services à valeur ajoutée tels que l'entreposage partagé B2B/B2C, la logistique intégrée en amont et en aval, la livraison et l'installation d'articles volumineux, etc.

Service simplifié de retours inversés

Pour relever les défis liés au traitement après-vente, le « service simplifié de retours inversés » de JD Logistics prendra en charge les retours à partir de n'importe quel lieu de commande, l'inspection de la qualité pour la revente et l'élimination ou la destruction des articles endommagés. L'ensemble du processus peut être finalisé dans les 72 heures, ce qui constitue une solution extrêmement efficace et sans tracas.

Service de livraison et d'installation d'objets volumineux dans les entrepôts internationaux

JD Logistics a une grande expérience dans la livraison et l'installation d'articles volumineux. Le service de livraison et d'installation d'articles volumineux dans les entrepôts internationaux s'attaquera aux problèmes courants du secteur, tels que la séparation des services, les taux d'endommagement élevés et les ressources de service limitées. Ce service offre diverses solutions pour des produits variés de grande taille, y compris la livraison à domicile, la livraison intégrée et l'installation, avec l'appui de ressources d'expédition multicanal par camion.

Construire l'artère aérienne de la chaîne d'approvisionnement mondiale

JD Logistics développe également une chaîne d'approvisionnement mondiale « 11668 » pour faciliter la logistique transfrontalière, formant ainsi une artère aérienne couvrant les quatre coins du globe. Cette chaîne est composée de :

1 : un centre mondial de transport aérien dans le port mondial de Wuhu.

1 : une base principale de JD Airlines à Nantong, dans la province de Jiangsu.

668 : construction de six plateformes aériennes régionales, dans le pays et à l'étranger, avec 68 stations aériennes dédiées au fret.

JD Express livre dans près de 80 pays et régions

Depuis le lancement de son service de livraison express internationale à la fin de l'année 2023, JD Express a introduit deux produits phares : « International Express » et « International Standard Express ». Ces services offrent des solutions sur mesure pour répondre aux divers besoins des commerçants et des consommateurs.

À ce jour, le service de livraison express international de JD Logistics a été étendu à près de 80 pays et régions, la livraison la plus rapide de la Chine vers les pays d'Europe et d'Amérique du Nord se faisant en trois jours seulement.

JD Logistics accélérera le développement des activités internationales et continuera à établir un réseau logistique intégré de la chaîne d'approvisionnement qui couvre le monde entier, favorisant la réduction des coûts, une efficacité accrue et des opportunités de développement de haute qualité pour les entreprises et les industries.