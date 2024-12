JD Logistics stellt den Fahrplan für die internationale Geschäftsentwicklung vor, um eine 2 bis 3-tägige Lieferung in Dutzenden von Überseemärkten bis 2025 zu ermöglichen

SHENZHEN, China, 19. Dezember 2024 /PRNewswire/ – JD Logistics (auch bekannt als JINGDONG Logistics), der Logistikzweig von JD.com, hat heute auf der JINGDONG Logistics 2025 International Integrated Supply Chain Strategic Launch Event in Shenzhen seinen Fahrplan für die Geschäftsentwicklung im Ausland vorgestellt. Als Teil des Fahrplans wird das Unternehmen das Wachstum seiner „drei Netzwerke" beschleunigen, des globalen Lagernetzwerks, des Expresszustellungsnetzwerks und des Luftfrachtnetzwerks.

Die neue Initiative zielt darauf ab, die globalen E-Commerce-Omni-Channel-Fulfillment-Services des Unternehmens zu skalieren, einen „2-3 Day Delivery Circle" aufzubauen, die Regionen für Expresslieferungen zu erweitern und ein internationales Luftnetzwerk einzurichten. Diese werden hocheffiziente globale Lieferketten- und Logistikdienste für Kunden in Übersee, chinesische Marken und grenzüberschreitende Händler ermöglichen. Auf der Veranstaltung kündigte JD Logistics außerdem die Einführung des „Simplified Reverse Returns Service" und des „Overseas Warehouse Bulky Item Delivery and Installation Service" an.

JD Logistics plant, in den nächsten 12 Monaten zu expandieren und weitere Überseelager zu eröffnen, wodurch sich die Gesamtfläche um 100 % erhöht. Dies wird es dem Unternehmen ermöglichen, seinen Ruf als zuverlässiger Anbieter von Infrastrukturdienstleistungen für die Lieferkette weiter auszubauen, wobei das Lagergeschäft in Übersee im Mittelpunkt der internationalen Expansion steht.

2-3 Day Delivery Circle ermöglicht durch Lagerung und Lieferung im Ausland

Im Laufe der Jahre hat JD Logistics die Philosophie „Waren so nah wie möglich am Verbraucher platzieren" durch den Aufbau eines Lieferketten-Logistiknetzwerks umgesetzt, das Kunden und Händlern dabei hilft, eine lokale Lagerhaltung zu erreichen.

Im Jahr 2025 wird JD Logistics einen Dienstleistungskreislauf mit einer „2-3 Day Delivery" abschließen. Dadurch können Kunden und Verbraucher in 19 Ländern von einem schnellen Logistikservice durch die mehr als 50 selbst betriebenen Überseelager von JD Logistics profitieren. Bis dahin wird die gesamte Lagerfläche in Übersee um 100 % steigen.

Derzeit wird die 2 bis 3-Tage-Lieferung von JD Logistics bereits in mehreren Ländern angeboten, darunter die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Polen, die Vereinigten Arabischen Emirate, Japan, Südkorea und Australien. In einigen Regionen ist es sogar möglich, die Zustellung innerhalb eines Tages zu nutzen.

Im Jahr 2025 wird JD Logistics auch die Eröffnung neuer Lagerhäuser in Südostasien, Japan, Südkorea, dem Nahen Osten, Europa und Amerika beschleunigen. Mit einer hocheffizienten und kooperativen Lieferkette wird das „2-3 Day Delivery"-Angebot in diesen Regionen weiter ausgebaut.

Effizienter Global E-commerce Omni-channel Fulfillment Service

JD Logistics nutzt eine umfassende globale Logistikinfrastruktur und ein Servicenetzwerk und bietet seinen Kunden einen „Global E-Commerce Omni-Channel-Fulfillment-Service", der eine nahtlose Multi-Channel-Abwicklung mit einheitlichem Bestand ermöglicht.

JD Logistics bietet auch eine vollständige Palette von Transportdienstleistungen an, einschließlich Seefracht, Luftfracht, LKW-Versand und Anhängerdienste sowie Mehrwertdienste wie B2B/B2C Shared Warehousing, integrierte Vorwärts- und Rückwärtslogistik, Lieferung und Installation von sperrigen Gütern und mehr.

Simplified Reverse Returns Service

Um die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Abwicklung nach dem Verkauf zu bewältigen, unterstützt der „Simplified Reverse Returns Service" von JD Logistics die Rückgabe von jedem Bestellort aus, die Qualitätsprüfung für den Wiederverkauf und die Entsorgung oder Vernichtung beschädigter Artikel. Das gesamte Verfahren kann innerhalb von 72 Stunden abgeschlossen werden, was eine äußerst effiziente und problemlose Lösung darstellt.

Overseas Warehouse Bulky Item Delivery and Installation

JD Logistics hat umfangreiche Erfahrung mit der Lieferung und Montage von sperrigen Gütern. Der „Overseas Warehouse Bulky Item Delivery and Installation"-Service wird gängige Probleme der Branche wie die Trennung von Dienstleistungen, hohe Schadensquoten und begrenzte Ressourcen angehen. Er bietet verschiedene Lösungen für unterschiedliche großformatige Produkte an, einschließlich Hauszustellung, integrierter Zustellung und Installation, unterstützt durch Multi-Channel-LKW-Versandressourcen.

Aufbau der „Aerial Artery" der globalen Lieferkette

JD Logistics entwickelt außerdem eine globale Lieferkette „11668", um die grenzüberschreitende Logistik zu erleichtern, und bildet eine „Aerial Artery", die den gesamten Globus umspannt. Sie besteht aus:

1: Ein globales Luftverkehrskreuz in Wuhu Global Port.

1: Eine Hauptbasis für JD Airlines in Nantong, Provinz Jiangsu.

668: Bau von sechs regionalen Luftdrehkreuzen im In- und Ausland mit 68 reinen Frachtflugplätzen.

JD Express liefert in fast 80 Länder und Regionen

Seit dem Start seines internationalen Expresszustellungsdienstes Ende 2023 hat JD Express zwei Hauptprodukte eingeführt: "International Express" und "International Standard Express". Diese Dienste bieten maßgeschneiderte Lösungen für die unterschiedlichen Bedürfnisse von Händlern und Verbrauchern.

Bis heute wurde der internationale Expressdienst von JD Logistics auf fast 80 Länder und Regionen ausgeweitet, wobei die schnellste Lieferung von China in europäische und nordamerikanische Länder innerhalb von nur drei Tagen erfolgt.

JD Logistics wird die internationale Geschäftsentwicklung beschleunigen und weiterhin ein integriertes, weltumspannendes Lieferkettenlogistiknetz aufbauen, das Kostensenkungen, größere Effizienz und hochwertige Entwicklungsmöglichkeiten für Unternehmen und Branchen unterstützt.