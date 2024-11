JD Logistics étend la livraison express internationale à l'Afrique

PÉKIN, 28 novembre 2024 /PRNewswire/ -- JD Logistics (également connu sous le nom de JINGDONG Logistics), la branche logistique du géant du commerce électronique JD.com, a annoncé le lancement d'un service de livraison express de la Chine vers l'Afrique. Les utilisateurs d'Égypte, du Togo, de la République démocratique du Congo, du Ghana, du Cameroun, du Kenya, du Mali, du Maroc, du Nigeria, de la Tanzanie et d'Ouganda pourront recevoir des colis en provenance de Chine et livrés par JD Logistics.

Le service international de livraison express de JD Logistics couvre désormais environ 70 pays et régions, et devrait atteindre environ 80 pays et régions d'ici la fin de l'année, répondant ainsi aux divers besoins des entreprises et des consommateurs.

Depuis le lancement de ses activités express internationales fin 2023, JD Express (JINGDONG Express) a mis en place deux services majeurs : « International Express » et « International Standard Express ». Selon JD Logistics, le volume des livraisons express internationales a augmenté de 65 % en octobre par rapport à septembre.

JD Logistics est un leader dans le domaine des services intégrés de la chaîne d'approvisionnement qui stimule l'innovation dans le secteur depuis plus d'une décennie, notamment avec ses services pionniers de livraison le jour même et le lendemain en Chine. JD Logistics exploite plus de 1 600 entrepôts en Chine, ainsi qu'une centaine d'entrepôts sous douane, d'entrepôts de publipostage et d'entrepôts à l'étranger aux États-Unis, en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, au Royaume-Uni, en Australie et ailleurs.

En octobre, JD Logistics a annoncé son intention de doubler sa capacité d'entreposage à l'étranger d'ici 2025 dans le cadre de sa stratégie mondiale de chaîne d'approvisionnement. Cette expansion reflète l'engagement de JD Logistics à répondre à la demande croissante de solutions logistiques internationales. Grâce à son souci constant de fiabilité, d'efficacité et d'innovation, JD Express International reste un partenaire de confiance dans le domaine de l'expédition mondiale, offrant des solutions logistiques transparentes et fiables à ses clients dans le monde entier.