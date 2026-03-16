JDEnergy acapara la atención en Solar Solutions Amsterdam

ÁMSTERDAM, 16 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- JDEnergy presentó sus soluciones integrales de almacenamiento de energía en Solar Solutions Amsterdam 2026, mostrando su serie insignia eBlock al mercado europeo. La exposición, celebrada del 10 al 12 de marzo en Expo Greater Amsterdam, reunió a empresas líderes de los sectores solar y de almacenamiento de energía.

A medida que los Países Bajos aceleran su transición energética, el gobierno ha establecido objetivos ambiciosos para reducir las emisiones de carbono en un 49% para 2030 y en un 95% para 2050. Este impulso político está impulsando un rápido crecimiento en el despliegue de energías renovables, con una capacidad instalada de energía eólica y solar que se prevé alcance los 73,7 GW para 2030 y los 107,8 GW para 2035.

El creciente porcentaje de energías renovables también exige una mayor flexibilidad de la red eléctrica. Para responder a la creciente necesidad de almacenamiento de energía en el mercado neerlandés, JDEnergy presentó sus soluciones estrella, incluyendo el eBlock-250 y el eBlock-418A, que despertaron gran interés entre profesionales del sector y promotores de proyectos en la feria.

Diseñado para el almacenamiento de energía en el sector comercial e industrial, el eBlock-250 adopta una arquitectura modular con conexión paralela directa en el lado de CA para una expansión flexible. Admite la conmutación en milisegundos entre los modos conectado a la red y aislado, garantizando un suministro eléctrico ininterrumpido para cargas críticas, mientras que una plataforma de gestión integrada proporciona monitorización en tiempo real, alertas de fallos y diagnósticos de estado para un funcionamiento fiable a largo plazo.

El eBlock-418A es un sistema de almacenamiento de energía de alto rendimiento diseñado para aplicaciones en la red eléctrica y en el sector comercial e industrial. Admite múltiples modos operativos, incluyendo regulación primaria de frecuencia, reducción de picos de demanda y despacho de red, lo que permite una participación flexible en las operaciones del sistema eléctrico. Impulsado por una plataforma de control de clúster heterogénea, el sistema puede sincronizar y coordinar miles de unidades en cuestión de milisegundos, lo que permite una gestión energética precisa y eficiente a gran escala.

Como empresa innovadora en tecnología de almacenamiento de energía, JDEnergy fue pionera en la comercialización de sistemas de almacenamiento de energía a través de su sistema inteligente distribuido eBlock. Hasta la fecha, JDEnergy ha suministrado más de 2.000 instalaciones en todo el mundo, con más de 30.000 eBlock desplegados. Esta amplia experiencia refleja las capacidades integradas de JDEnergy, que abarcan I+D, integración de sistemas y ejecución de proyectos.

JDEnergy ha acelerado su expansión global al tiempo que fortalece sus operaciones locales. Ha establecido un sistema integral de servicios locales que abarca la consultoría previa a la venta, la evaluación de proyectos, la puesta en marcha y la entrega, así como el soporte posventa, lo que permite ofrecer servicios durante todo el ciclo de vida del producto a sus clientes. Sus productos también han obtenido las certificaciones holandesas y europeas pertinentes, y ya se han implementado con éxito múltiples proyectos en toda Europa, lo que refuerza aún más la posición de JDEnergy como socio de confianza en la transición energética de la región.

Si desea más información visite: www.jdenergy.com