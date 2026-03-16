JDEnergy sous les feux de la rampe à Solar Solutions Amsterdam

AMSTERDAM, 16 mars 2026 /PRNewswire/ -- JDEnergy a exposé ses solutions de stockage d'énergie à l'occasion du salon Solar Solutions Amsterdam 2026, présentant sa série phare eBlock au marché européen. L'exposition, qui s'est tenue du 10 au 12 mars à l'Expo Greater Amsterdam, a rassemblé des entreprises de premier plan dans les secteurs de l'énergie solaire et du stockage de l'énergie.

Alors que les Pays-Bas accélèrent leur transition énergétique, le gouvernement a fixé des objectifs ambitieux pour réduire les émissions de carbone de 49 % d'ici à 2030 et de 95 % d'ici à 2050. Cette impulsion politique entraîne une croissance rapide du déploiement des énergies renouvelables, la capacité éolienne et solaire installée dans le pays devant atteindre 73,7 GW d'ici à 2030 et 107,8 GW d'ici à 2035.

L'augmentation de la part des énergies renouvelables accroît également les exigences en matière de flexibilité du réseau. Pour répondre au besoin croissant de stockage d'énergie sur le marché néerlandais, JDEnergy a présenté ses solutions phares, notamment l'eBlock-250 et l'eBlock-418A, qui ont suscité un vif intérêt de la part des professionnels du secteur et des développeurs de projets lors de l'exposition.

Conçu pour le stockage d'énergie C&I, l'eBlock-250 adopte une architecture modulaire avec une connexion parallèle directe côté AC pour une expansion flexible. Il prend en charge la commutation au niveau de la milliseconde entre les modes connectés au réseau et hors réseau, garantissant une alimentation ininterrompue pour les charges critiques, tandis qu'une plateforme de gestion intégrée fournit une surveillance en temps réel, des alertes de défaillance et des diagnostics de santé pour un fonctionnement fiable à long terme.

L'eBlock-418A est un système de stockage d'énergie à haute performance conçu pour les applications réseau et C&I. Il prend en charge plusieurs modes opérationnels, notamment la régulation de la fréquence primaire, l'écrêtement des pointes et la répartition du réseau, ce qui permet une participation souple à l'exploitation du système électrique. Alimenté par une plateforme hétérogène de contrôle en grappe, le système peut synchroniser et coordonner des milliers d'unités en quelques centaines de millisecondes, ce qui permet une gestion précise et efficace de l'énergie à grande échelle.

En tant qu'innovateur dans la technologie du stockage de l'énergie, JDEnergy a été le premier à produire des systèmes de stockage de l'énergie grâce à son eBlock intelligent distribué. À ce jour, JDEnergy a livré plus de 2 000 sites dans le monde entier, avec plus de 30 000 eBlock déployés. Cette vaste expérience reflète les capacités intégrées de JDEnergy en matière de R&D, d'intégration de systèmes et de réalisation de projets.

JDEnergy a accéléré son expansion mondiale tout en renforçant ses opérations locales. Elle a mis en place un système de service local complet couvrant la consultation avant la vente, l'évaluation du projet, la mise en service et la livraison, ainsi que l'assistance après-vente, ce qui permet d'offrir aux clients des services tout au long du cycle de vie. Ses produits ont également obtenu les certifications néerlandaises et européennes nécessaires, et plusieurs projets ont déjà été déployés avec succès dans toute l'Europe, ce qui renforce encore la position de JDEnergy en tant que partenaire de confiance dans la transition énergétique de la région.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.jdenergy.com