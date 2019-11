Jeep® presenta los modelos Wrangler y Gladiator 2020 edición especial "Three O Five" en el Salón de Miami

El Auto Show de Miami abre sus puertas y la marca Jeep ® presenta dos nuevos vehículos de producción de edición limitada dirigidos específicamente a los consumidores locales de Miami: los nuevos modelos Jeep Wrangler y Gladiator Edición "Three O Five".



Basadas en las versiones Sport S de ambos vehículos, destacan por sus llamativos colores naranja y blanco. Jeep solo producirá un total de 305 unidades entre los dos modelos. Las versiones Wrangler "Three O Five" están equipadas con el techo de funcionamiento eléctrico Sky One Touch. Es la primera vez que este elemento está disponible en el Wrangler Sport S.



"Hemos creado estos Wrangler y Gladiator 'Three O Five' como un homenaje a nuestros apasionados consumidores y distribuidores de Jeep que viven y trabajan en la zona," señaló Jim Morrison, responsable de la marca Jeep, FCA Norteamérica. "Escogimos una temática relacionada con Miami porque el ambiente vibrante al aire libre del área es una combinación perfecta con la filosofía de libertad y del manejo al aire libre que promueve Jeep. Creemos que nuestros compradores en el área de Miami disfrutarán de este homenaje a su famosa comunidad al aire libre.



"Los modelos 'Three O Five' cobran vida con una apariencia única y están equipados con una combinación exclusiva de opciones – incluyendo el techo Sky One Touch, iluminación LED y gráficos únicos relacionados con Miami. Los concesionarios podrán agregar una variedad de Jeep Performance Parts de Mopar para recrear las imagen robustas y divertida que se exhiben en el Salón de Miami," añadió Morrison.



Los distribuidores locales de Miami han ordenado un total de 305 modelos Jeep Edición "Three O Five" (255 Wranglers y 50 Gladiators) para la venta. Todos están creados a partir de las versiones Sport S de ambos modelos y equipan por primera vez como equipamiento de serie varios elementos en combinación. Los clientes tendrán la opción de añadir varias o todas las piezas Jeep Performance Parts de Mopar para reproducir la apariencia exacta de las unidades en exhibición en el Salón de Miami.



Detalles del Jeep Wrangler edición "Three O Five"– unidad estándar

Paquete exclusivo de gráficos y de distintivos en el capó y las salpicaderas

Versión Sport S

Motor turbo de inyección directa de gasolina de 2.0 litros

Transmisión automática de 8 velocidades

Grupo de iluminación Sport LED

iluminación Sport LED Techo eléctrico Sky One Touch

Tapa negra del depósito de combustible

Parrilla y bordes Jeep Performance Parts

Equipo de radio con pantalla de 7 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto

Tapete para todo tipo de climas

Detalles del Jeep Gladiator edición "Three O Five" – unidad estándar

Paquete exclusivo de gráficos y de distintivos en el capó y las salpicaderas

Versión Sport S

Motor de 3.6 litros

Salpicaderas en el color de la carrocería y neumáticos para todo tipo de terreno

Parrilla y bordes Jeep Performance Parts

Equipo de radio con pantalla de 7 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto

Tapete para todo tipo de climas

Para reproducir la imagen de las unidades en exposición en el Salón de Miami, se puede añadir e instalar en los concesionarios locales el siguiente equipamiento opcional que incluye numerosas piezas Jeep Performance Parts de Mopar tanto al Wrangler "Three O Five" como al Gladiator "Three O Five"

Protector de parrilla y winch

Puertas de tubo

tubo Paragolpes frontal de acero

Winch y soporte

Kit de soporte para guía de cable

soporte para guía de cable Kit de elevación de dos pulgadas

elevación de dos pulgadas Juego de luces LED todoterreno de 5 pulgadas

Juego de luces LED todoterreno de 7 pulgadas

Soporte de luces en la parte inferior del Pilar A

Soporte de luces en el protector del winch

Rines de aluminio Jeep Performance Parts de 17 pulgadas

Rieles de roca Jeep Performance Parts

Placas en las molduras de las puertas

Asientos de cuero Katzkin

Acerca de la marca Jeep

Con el respaldo de un importante legado de más de 75 años, Jeep es el auténtico fabricante de vehículos todoterreno con capacidad, calidad y versatilidad únicas en su clase para aquellos que buscan viajes extraordinarios. La marca Jeep invita a los conductores a vivir la vida al máximo, ofreciéndoles una gama completa de vehículos que continúan dando a sus dueños la seguridad de poder hacer frente a cualquier viaje con total confianza.



La gama de vehículos Jeep se compone de los modelos Cherokee, Compass, Grand Cherokee, Renegade, y Wrangler. Para poder hacer frente a la demanda mundial, todos los vehículos Jeep vendidos fuera de Norteamérica se encuentran disponibles con el volante tanto del lado izquierdo como del lado derecho y se ofrecen con motores de gasolina y diésel. Jeep es parte del grupo de marcas ofrecido por el fabricante global Fiat Chrysler Auotomobiles. Para más información sobre FDA (NYSE: FCAU/ MTA: FCA), por favor visite www.fcagroup.com



Acerca de Mopar

Mopar (el acrónimo de MOtor y PARtes) es la marca orientada hacia el servicio, el suministro de partes y atención al cliente para los vehículos FCA en todo el mundo. Nacida en 1937 como una marca de anticongelantes, Mopar ha evolucionado en sus más de 8 décadas de actividad hasta convertirse en un auténtico referente en servicio al cliente y rendimiento auténtico para propietarios y entusiastas en todo el mundo.



Mopar se dio a conocer en los años 60 durante la era de los muscle cars, ofreciendo piezas de alto rendimiento que mejoraban la velocidad y la maniobrabilidad tanto en la carretera como en la pista, y posteriormente se expandió para incluir servicio técnico y atención al cliente. Hoy en día, la marca Mopar distribuye más de 500,000 refacciones y accesorios en más de 150 mercados de todo el mundo. Con más de 50 centros de distribución de partes y 25 centros de atención al cliente a nivel mundial, Mopar combina las operaciones de servicio, refacciones y atención al cliente para brindar apoyo a los clientes y distribuidores de todo el mundo.



Información completa acerca de la marca Mopar está disponible en www.mopar.com. Mopar es parte de las marcas que ofrece el fabricante mundial de automóviles Fiat Chrysler Automobiles. Para obtener más información sobre FCA (NYSE: FCAU / MTA: FCA), visite www.fcagroup.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1021278/Jeep_Three_O_Five_01.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1021279/Jeep_Three_O_Five_02.jpg

