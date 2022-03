JEEVES (YC S20) ARRECADA USD 180 MILHÕES EM FINANCIAMENTO DA SÉRIE C COM AVALIAÇÃO DE USD 2,1 BILHÕES APÓS UM ANO DE LANÇAMENTO PÚBLICO

Nos últimos 12 meses, a empresa arrecadou mais de USD 380 milhões, uma prova do interesse crescente que essa fintech definidora de categoria tem gerado entre investidores e clientes. A Jeeves utilizará o capital para impulsionar sua expansão global na América Latina, Canadá e Europa, ampliar sua infraestrutura exclusiva para trabalhar com mais moedas, adquirir talentos de alto nível e acelerar a integração de novas empresas à plataforma.

Impulsionada por uma demanda sem precedentes, a Jeeves dobrou sua base de clientes para mais de três mil empresas e aumentou seu faturamento em 900% desde o financiamento da Série B em setembro. A startup global gerou mais receita nos dois primeiros meses de 2022 do que em todos os de 2021 combinados. Juntamente com seu expressivo crescimento no faturamento, a empresa também anunciou que ultrapassou USD 1 bilhão em volume bruto de transações anualizado apenas 11 meses após seu lançamento público, em março de 2021, com um crescimento médio de 76% mês a mês desde sua inauguração.

"Embora estejamos em um dos ambientes mais difíceis para o financiamento de startups este ano, estamos animados com a confiança que os investidores têm não só na Jeeves, mas também em empresas em crescimento que poderão utilizar nossos produtos financeiros em todo o mundo", disse Dileep Thazhmon, CEO e fundador da Jeeves.

Atualmente, a Jeeves atende empresas em 24 países e três continentes. Sua base de clientes consiste em startups de alto crescimento, comércio eletrônico e PMEs como a Bitso, Kavak, Belvo, Runa, Merama, Moons, Convictional, Muncher, Platzi, Worky, Beek, Revive Superfoods, Spare, entre muitas outras. A Jeeves atua na América do Norte, América Latina, Reino Unido e Europa. Impulsionada por sua infraestrutura exclusiva de banking-as-a-service (serviços bancários como um serviço), a Jeeves pretende atender a mais de 40 países nos próximos três anos.

"A Jeeves torna tudo mais rápido. A Kavak está crescendo exponencialmente. Precisamos de um parceiro que entenda e atenda nossas necessidades. Graças à plataforma de cartões e despesas da Jeeves, podemos operar internacionalmente de forma contínua", disse Carlos García, CEO da Kavak, um dos maiores unicórnios da América Latina e usuária da Jeeves em cartões corporativos e produtos de capital de giro.

Na era pós-COVID, a maioria das empresas é global por natureza, seja com funcionários em diversos países ou lidando com negócios em diferentes regiões. No entanto, essas empresas são obrigadas a contar com a infraestrutura financeira local e específica do país. Por exemplo, uma empresa com funcionários no México e na Colômbia precisaria de vários fornecedores para atender sua função financeira em cada país: um cartão corporativo no México e outro na Colômbia, um fornecedor adicional para pagamentos internacionais e outro para realizar as transação do SPEI. No final do mês, levaria algumas semanas para conciliar os gastos corporativos e obter uma visão consolidada da posição de caixa da empresa.

A Jeeves muda esse paradigma. A Jeeves oferece a subscrição, 30 dias de crédito em moeda local e os caminhos de pagamento para qualquer gasto em diferentes países e moedas. Impulsionada pela infraestrutura exclusiva da Jeeves, uma empresa em crescimento pode utilizar um cartão da Jeeves nos Estados Unidos e pagar a fatura em dólares. Em seguida, pode utilizar o mesmo cartão Jeeves no México e pagar em pesos mexicanos, reduzindo todas as taxas de câmbio e oferecendo conciliação instantânea de gastos entre os países.

Atualmente, a equipe da Jeeves é composta por 150 funcionários em dez países. Além do anúncio do financiamento da Série C, a Jeeves também está anunciando adições importantes a sua equipe de liderança, incluindo o diretor de tecnologia, Arpan Nanavati (anteriormente diretor de engenharia do PayPal e diretor de engenharia do Walmart); o diretor de parcerias, Trent Beckley (anteriormente diretor de parcerias estratégicas no Google); o diretor de operações de vendas, Bhushan Ekbote (anteriormente diretor de operações de vendas da Afterpay e diretor de operações de vendas da Magneto/Adobe); e o diretor de estratégia, Víctor Garrido (anteriormente diretor de estratégia na Mastercard, Bain & Company).

A Jeeves é uma plataforma completa de gestão de gastos e despesas corporativas para empresas em mercados globais como México, Colômbia, Chile, Peru, Canadá, Reino Unido e Europa. Dinheiro em espécie, cartões corporativos e pagamentos internacionais são todos aceitos na infraestrutura exclusiva da Jeeves, que permite que as empresas implementem sua função financeira em minutos. A Jeeves aceita pagamento em várias moedas. Mais de três mil empresas em todo o mundo confiam na Jeeves com seu pacote de pagamentos financeiros. A Jeeves levantou USD 380 milhões da Andreessen Horowitz, CRV, GIC, Tencent, Silicon Valley Bank, Universidade de Stanford e Y Combinator para impulsionar sua expansão internacional.

