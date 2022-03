JEEVES (YC S20) LÈVE $180 MILLIONS EN SÉRIE C POUR UNE VALORISATION DE $2,1 MILLIARDS UN AN APRÈS SON LANCEMENT PUBLIC

Au cours des 12 derniers mois, la société a levé plus de $380 millions - prouvant l'appétit croissant pour cette fintech de la part d'investisseurs ainsi que de clients. Jeeves utilisera ce nouveau capital pour alimenter son expansion mondiale en Amérique Latine, au Canada et en Europe, pour étendre son infrastructure propriétaire afin de couvrir davantage de devises, acquérir du talent de haut niveau et pour accélérer l'intégration de nouvelles entreprises sur la plateforme.

Alimenté par une demande sans précédent, Jeeves a doublé sa base de clients pour servir plus de 3000 entreprises ainsi qu'augmenté son revenu de 900% depuis la série B en Septembre. La startup mondiale a généré plus de revenus au cours des deux premiers mois de 2022 que toute l'année de 2021. Ainsi que la croissance explosive de son chiffre d'affaires, la société a également annoncé qu'elle avait franchi le cap du $1+ milliard en volume brut de transactions annualisé (GTV) 11 mois seulement après son lancement public en mars 2021, affichant une croissance mensuelle de 76% en moyenne depuis son ouverture.

"Bien que nous soyons dans l'un des environnements les plus difficiles pour le financement des startups cette année, nous sommes ravis par la confiance que les investisseurs ont, non seulement en Jeeves mais dans les entreprises a forte croissance qui pourront utiliser nos produits financiers à l'échelle mondiale", a déclaré Dileep Thazhmon, PDG et fondateur de Jeeves.

Jeeves sert actuellement des entreprises dans 24 pays et sur 3 continents. Sa clientèle est composée de startups à forte croissance, d'entreprises de e-commerce et de PME dont Bitso, Kavak, Belvo, Runa, Merama, Moons, Convictional, Muncher, Platzi, Worky, Beek, Revive Superfoods, Spare, et bien d'autres. Jeeves est disponible en Amérique du Nord, en Amérique Latine, au Royaume-Uni et en Europe. Alimenté par son infrastructure propriétaire "Banking-as-a-Service", Jeeves vise à servir plus de 40 pays dans les 3 prochaines années.

"Jeeves rend tout plus rapide. Kavak connaît une croissance exponentielle. Nous avons besoin d'un partenaire qui comprend et répond à nos besoins. Grâce à la plateforme de cartes et de gestion de dépenses Jeeves, nous pouvons travailler de manière transparente au-delà des frontières ", a déclaré Carlos García, PDG de Kavak, l'une des plus grandes licornes d'Amérique Latine et utilisateur de Jeeves pour les cartes d'entreprise et le produit de fonds de roulement.

Dans l'ère post-COVID, la plupart des entreprises sont mondiale, soit parce qu'elles ont des employés dans plusieurs pays, soit parce qu'elles traitent des affaires dans plusieurs régions. Cependant, ces entreprises sont obligées de s'appuyer sur une infrastructure financière locale et unique à chaque pays. Par exemple, une entreprise ayant des employés au Mexique et en Colombie doit faire appel à plusieurs fournisseurs pour couvrir sa fonction financière dans chaque pays : une carte d'entreprise au Mexique et une autre en Colombie, un fournisseur supplémentaire pour les paiements transfrontaliers et un autre pour les transactions SPEI. À la fin du mois, il faudrait alors quelques semaines pour réconcilier les dépenses de l'entreprise et obtenir une vue consolidée sur la situation de sa trésorerie.

Jeeves change ce paradigme. Jeeves fournit la souscription, 30 jours de crédit dans la devise locale, et les rails de paiement pour toutes les dépenses de l'entreprise à travers les pays et les devises. Grâce à l'infrastructure propriétaire de Jeeves, une entreprise en pleine croissance peut utiliser une carte Jeeves aux Etats-Unis et rembourser en USD. Elle peut ensuite utiliser cette même carte Jeeves au Mexique et rembourser en pesos mexicains, ce qui réduit tous les frais de change et permet un rapprochement instantané des dépenses entre les pays.

L'équipe de Jeeves est actuellement composée de 150 employés répartis a travers 10 pays. En plus de l'annonce de la série C, Jeeves annonce également des ajouts clés à son équipe de direction, notamment le directeur de la technologie, Arpan Nanavati (précédemment chef de l'ingénierie chez PayPal et directeur de l'ingénierie chez Walmart) ; le directeur des partenariats, Trent Beckley (précédemment responsable des partenariats stratégiques chez Google) ; le chef d'opérations commerciales, Bhushan Ekbote (précédemment chef d'opérations commerciales chez Afterpay et chef d'opérations commerciales chez Magneto/Adobe) ainsi que le chef de stratégie, Víctor Garrido (précédemment en stratégie chez Mastercard, Bain & Company).

À propos de Jeeves

Jeeves est une plateforme de gestion de dépenses et de frais d'entreprise unifiée pour les entreprises sur les marchés mondiaux, notamment au Mexique, en Colombie, au Chili, au Pérou, au Canada, au Royaume-Uni et en Europe. L'argent liquide, les cartes d'entreprise et les paiements transfrontaliers fonctionnent tous sur l'infrastructure propriétaire de Jeeves qui permet aux entreprises de mettre en place leur fonction financière en quelques minutes. Jeeves peut gérer plusieurs devises pour les remboursements. Plus de 3000 entreprises dans le monde font confiance à Jeeves pour leurs paiements financiers. Jeeves a levé $380 millions auprès d'Andreesen Horowitz, CRV, GIC, Tencent, Silicon Valley Bank, Stanford University et Y Combinator pour alimenter son expansion internationale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1771652/Push___Growth.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1771653/Jeeves___Dileep_Thazhmon__1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1771654/Jeeves_platform.jpg

