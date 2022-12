JELD-WEN ernennt William J. Christensen zum Chief Executive Officer

Der einstweilige CEO Kevin C. Lilly wird zum EVP, Global Transformation ernannt

CHARLOTTE, North Carolina, 16. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- JELD-WEN Holding, Inc. (NYSE: JELD), ein führender globaler Hersteller von Bauprodukten, gab heute bekannt, dass William (Bill) J. Christensen, 49, mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer ernannt wird. In Verbindung mit seiner Ernennung zum CEO tritt Christensen auch dem Vorstand von JELD-WEN als Director bei. Christensen trat dem Unternehmen im April 2022 als Executive Vice President und President von JELD-WEN Europe bei.

„Nach einem umfangreichen Suchprozess mit vielen hochqualifizierten Kandidaten sind wir zuversichtlich, dass Bill die richtige Führungskraft ist, um JELD-WEN zu diesem für das Unternehmen wichtigen Zeitpunkt voranzubringen", sagte David G. Nord, Vorstandsvorsitzender von JELD-WEN. „Das Verständnis, das Bill von unserem Unternehmen hat, seine frühere CEO- Erfahrung in der Bauproduktbranche und seine nachgewiesene Fähigkeit, die Transformation in globalen Fertigungsunternehmen anzuführen, machen ihn zur richtigen Wahl. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Bill, während wir das Unternehmen weiter vereinfachen und rationalisieren, um in den Märkten, die wir bedienen, wettbewerbsfähiger zu sein und mehr Wert für unsere Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu schaffen."

„Ich fühle mich geehrt, die Rolle des CEO von JELD-WEN zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Geschichte des Unternehmens zu übernehmen", sagte Christensen. „Ich bin zuversichtlich, was die Zukunft von JELD-WEN betrifft, und freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit dem Vorstand, der hohen Geschäftsführung und unseren globalen Partnern, um unseren Stakeholdern ein profitables Wachstum und einen höheren Wert zu bieten."

Kevin C. Lilly, der als einstweiliger CEO tätig war, wird die Rolle des Executive Vice President, Global Transformation übernehmen. In dieser neuen Rolle wird Lilly Initiativen für die Unternehmenstransformation leiten. Darüber hinaus wird er die Führungsverantwortung für JELD-WEN Europe übernehmen und weiterhin die Verantwortung für die globale IT-Organisation behalten.

Nord fuhr fort: „Ich möchte Kevin für seine hervorragende Führungsarbeit in den letzten Monaten danken. Er hat kontinuierlich gezeigt, dass er in der Lage ist, Veränderungen voranzutreiben und gleichzeitig die Ausführung im gesamten Unternehmen zu verbessern, und er wird eine wichtige Führungskraft in unserem Unternehmen bleiben. Mit den Änderungen, die wir in diesem Jahr in der Geschäftsführung vorgenommen haben und die in der Ernennung von Bill zum CEO gipfeln, positionieren wir JELD-WEN so, dass das Unternehmen sein volles Potenzial ausschöpfen kann."

Informationen zu William (Bill) J. Christensen

Christensen kam 2022 zu JELD-WEN, nachdem er als CEO und Vorstandsvorsitzender der REHAU AG tätig war, einem in der Schweiz ansässigen globalen Hersteller mit mehr als 3,0 Milliarden Euro Umsatz und rund 20.000 Mitarbeitern. Während seiner Tätigkeit bei der REHAU AG entwarf er eine Multi-Millionen-Dollar-Transformation, um die Profitabilität zu verbessern, einschließlich Umstrukturierung, des Verkaufs von Nicht-Kerngeschäften, der Rationalisierung von Produktionsanlagen und der Festlegung strategischer Wachstumsprioritäten.

Vor seinem Eintritt bei der REHAU AG war Christensen CEO der Arbonia AG, einem in der Schweiz ansässigen globalen Hersteller von Bauprodukten. Darüber hinaus war er zehn Jahre bei der Geberit International AG, einem globalen Hersteller von Sanitäranlagen, in verschiedenen Führungspositionen tätig, darunter als Mitglied des Konzernvorstands und Leiter des internationalen Vertriebs, und er war President und CEO der Chicago Faucets Company. Außerdem war er in verschiedenen Finanz- und Geschäftsentwicklungspositionen bei J.P. Morgan Securities und Rieter Automotive Systems tätig.

Christensen hat einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften vom Rollins College und einen MBA von der Booth School of Business an der Universität Chicago. Seit 2021 ist er im Vorstand von VELUX A/S tätig.

Informationen zu JELD-WEN Holding, Inc.

JELD-WEN hat seinen Hauptsitz in Charlotte, North Carolina und ist ein weltweit führender Hersteller von leistungsstarken Bauprodukten für den Außen- und Innenbereich, der eine der größten Auswahl an Fenstern, Innen-und Außentüren sowie Wandsystemen anbietet. JELD-WEN bietet ein differenziertes Kundenerlebnis und liefert Bauprofis langlebige, energieeffiziente Produkte und arbeitssparende Dienstleistungen, die ihnen dabei helfen, die Produktivität zu maximieren und schöne, sichere Räume für alle zu schaffen. Das Team von JELD-WEN wird angetrieben von Innovation und hat sich der Aufgabe verschrieben, sichere, nachhaltige Umgebungen für Kunden, Partner und lokale Gemeinschaften zu schaffen. Zur JELD-WEN-Markenfamilie gehören JELD-WEN® weltweit, LaCantina™ und VPI in Nordamerika, Swedoor und DANA in Europa, und Corinthian, Stegbar und Breezway in Australien.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich Aussagen unseres Vorsitzenden und Aussagen in Bezug auf unsere Fähigkeit, unsere Pläne, unser Marktpotenzial und unsere Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Aussichten oder andere zukünftigen Ereignisse zu erreichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie wie „glauben", „fortsetzen" oder „potenziell" oder deren Verneinung oder durch andere Varianten oder vergleichbare Terminologie zu erkennen. Wenn wir in einer zukunftsgerichteten Aussage eine Erwartung oder einen Glauben an zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse zum Ausdruck bringen, basieren solche Erwartungen oder Überzeugungen auf den aktuellen Plänen, Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen unserer Geschäftsführung. Obwohl wir der Meinung sind, dass diese Aussagen auf vernünftigen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen basieren, handelt es sich nur um Prognosen, die bekannte und unbekannte Risiken beinhalten, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Resultate und Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen Aussagen abweichen, gehören die Faktoren, die in unseren Jahresberichten auf Formular 10-K und unseren anderen Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission besprochen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht, und sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, verpflichten wir uns nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu ändern oder klarzustellen, um Ereignisse, neue Informationen oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten.

SOURCE JELD-WEN Holding, Inc.