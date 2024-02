JELD-WEN nomme de hauts dirigeants pour renforcer l'orientation client et accélérer les performances commerciales

À propos de JELD-WEN Holding, Inc. JELD-WEN Holding, Inc. (NYSE: JELD ) est l'un des principaux concepteurs, fabricants et distributeurs mondiaux de portes intérieures et extérieures, de fenêtres et de produits de construction connexes de haute performance destinés aux secteurs de la construction neuve, de la réparation et de la rénovation. Basée à Charlotte, en Caroline du Nord, la société exploite des installations dans 15 pays en d'Amérique du Nord et d'Europe et emploie environ 18 000 personnes chargées d'assurer l'esthétique et la sécurité des espaces qui influencent nos vies. La famille de marques JELD-WEN comprend JELD-WEN® au niveau mondial, LaCantina™ et VPI™ en Amérique du Nord, et Swedoor® et DANA® en Europe. Pour obtenir plus d'informations, consultez corporate.JELD-WEN.com ou suivez-nous sur LinkedIn .

