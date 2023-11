Jereh Enviro lance un équipement complet lors du Forum sur l'équipement de pointe pour le recyclage des batteries li-ion

YANTAI, Chine, 20 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Jereh Environmental Protection Technology Co., Ltd. (« Jereh Enviro » ou « la société »), l'une des principales entreprises mondiales de gestion de l'environnement, a présenté son nouvel équipement complet de recyclage des batteries lithium-ion (li-ion) lors du Forum sur l'équipement de pointe pour le recyclage des batteries li-ion, organisé conjointement par l'Association chinoise de l'industrie des machines pour la protection de l'environnement, Jereh Enviro et le marché des métaux de Shanghai.

Li-ion Battery Recycling High-End Equipment Forum

Au cours de cet événement, Jereh Enviro a signé des accords de coopération avec Ukrenego, Shinwoo, etc. et conclu une coopération étendue dans divers domaines, dont la construction d'un projet de recyclage de batteries lithium-ion.

Alors que la demande en batteries lithium-ion ne cesse de croître, il est essentiel d'établir une utilisation secondaire de matériaux métalliques recyclés à partir de batteries en fin de vie pour la fabrication de nouvelles batteries. Selon le rapport Global Forecast pour 2031, le marché du recyclage des batteries lithium-ion devrait connaître une croissance significative, atteignant 35,1 milliards de dollars d'ici 2031 avec un taux de croissance annuel composé de 20,6 % au cours de cette période.

Malgré l'énorme potentiel de ce marché, la plupart des pays se trouvent encore à un stade précoce du développement du recyclage des batteries. Les défis associés à l'industrie, notamment le manque de réglementation, la sécurité et la durabilité environnementale, deviennent une préoccupation vitale pour un recyclage efficace.

L'équipement complet de recyclage des batteries au lithium-ion de Jereh, qui s'attaque aux problèmes liés aux technologies existantes, offre une solution plus sûre, plus efficace et plus respectueuse de l'environnement. Grâce à un processus innovant, l'équipement adopte la combinaison d'un démantèlement et d'un criblage précis afin d'améliorer le taux de récupération et de pureté à 98 %. Dans la section consacrée au broyage, il supprime la restriction pour réaliser le broyage électrifié des batteries. Le système de broyage « multiseal » (en français, « multi-scellé ») et le système de protection contre les gaz inertes garantissent la sûreté du processus. En association avec la technologie de traitement des gaz résiduels, l'équipement assure l'absence de fuite de poussière ou de gaz dans la chaîne de production.

Avec près de vingt ans d'expérience dans la fabrication d'équipements de protection de l'environnement pour les champs pétroliers et gaziers, Jereh Enviro occupe une position de leader en matière de normes et de technologies de traitement des boues d'hydrocarbures. L'industrie possède des normes de sécurité et d'entrée plus élevées. En reproduisant l'expérience acquise dans les champs pétrolifères, Jereh Enviro apporte des technologies plus avancées pour minimiser les risques en matière de sécurité. En outre, la société possède la capacité de faire certifier ses produits dans différents pays ; ses équipements personnalisés peuvent ainsi répondre à des réglementations et politiques nationales variées.

Suite à l'événement, l'un des équipements complets de recyclage des batteries lithium-ion, personnalisé avec une « volatilisation à basse température + récupération cryogénique de l'électrolyte », sera livré en Australie pour faciliter un recyclage efficace.