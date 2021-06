JetClub obtient un certificat de transporteur aérien des autorités maltaises

Le PDG et fondateur de JetClub, Vishal Hiremath, a commenté : « Au cours des 12 derniers mois, nous avons mis en place des processus qui répondent aux normes de sécurité strictes d'un détenteur de certificat de transport aérien (CTA) commercial. L'obtention du CTA témoigne du fait qu'en tant qu'opérateur, nous avons atteint et dépassé les normes d'exploitation exceptionnellement élevées des autorités maltaises et européennes. Obtenir un CTA constitue donc une étape importante pour JetClub. »

Charles Pace, directeur général de l'aviation civile au sein de l'organisme Transport Malta-CAD, a ajouté : « Pour obtenir un CTA, un opérateur doit répondre à des normes réglementaires, de sécurité et opérationnelles élevées. Les candidats passent par un processus rigoureux pour démontrer qu'ils seront en mesure d'assurer l'exploitation de services d'aviation commerciale en toute sécurité. Nous sommes fiers que JetClub fasse partie de l'écosystème aéronautique maltais et européen. »

Lors de la délivrance d'un CTA, TM-CAD vérifie que les postes clés dans l'entreprise sont occupés par du personnel qualifié et expérimenté, ainsi que l'existence de preuves de la capacité opérationnelle, des normes de sécurité, de la supervision de la maintenance et de la documentation appropriée. Malte est réputée pour ses normes de sécurité strictes, son autorité de gestion des transports professionnels, son personnel compétent et son environnement favorable à l'aviation.

JetClub, ainsi que sa société sœur aux États-Unis, Jet It, sont les plus grands exploitants de HondaJet au monde. La société a été lancée en Europe après avoir connu deux ans d'expansion rapide aux États-Unis. JetClub cherche à répondre aux besoins des entreprises et des particuliers qui recherchent une approche plus efficace, moins coûteuse et transparente de la possession d'un avion.

Après avoir réussi à s'implanter avec succès aux États-Unis et en Europe, JetClub prévoit de s'étendre davantage, car la société cherche à offrir le même niveau d'accessibilité et le même service supérieur dans le monde entier.

À propos de JetClub :

JetClub est une société innovante d'aviation commerciale en propriété fractionnée. Elle offre à ses membres une solution de voyage privé abordable et transparente. Les membres bénéficient de la souplesse et de la commodité de posséder un jet d'affaires sans les tracas et les dépenses traditionnels liés à l'administration et à l'exploitation d'un jet. JetClub dispose d'une équipe dédiée aux opérations aériennes qui s'occupe de la formation des pilotes, de la maintenance, de la logistique et des opérations internationales. Une équipe de concierges de classe mondiale gère tous les détails du voyage et fournit le meilleur service possible. JetClub prévoit de s'étendre à l'Europe, l'Asie, l'Asie du Sud et l'Amérique du Sud.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1528585/JetClub_HondaJet.jpg

https://jetclubgroup.com



SOURCE JetClub