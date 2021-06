JetClub rozpoczyna lot w kierunku zrównoważonej przyszłości nowym elektrycznym samolotem Bye Aerospace „eFlyer 800"

Komentarz dyrektora generalnego i współzałożyciela JetClub Vishala Hirematha: „Zrównoważenie stanowi trzon filozofii JetClub i Jet It. Postawmy sprawę jasno. Lotnictwo jest nam potrzebne, by nawiązywać i podtrzymywać relacje, podróżować, poznawać i rozumieć świat. Podróżując i poznając innych ludzi, stajemy się lepszymi wersjami samych siebie. Podróżowanie to najlepsza forma edukacji. Zawdzięczamy ją wyłącznie lotnictwu. A możliwość całkowitego wyeliminowania z niego emisji i zanieczyszczeń powietrza sprawia, że jest to rozwiązanie korzystne zarówno dla nas, jak i dla środowiska. Rozszerzając naszą flotę o model eFlyer 800, robimy duży krok naprzód w realizacji naszych celów dotyczących zrównoważenia bez konieczności ograniczania podróży biznesowych i rozwoju gospodarczego".

Zgodnie z zapowiedziami eFlyer ma trafić do sprzedaży w 2025 r. Maszyna ma pomieścić do 7 pasażerów i jednego lub dwóch pilotów. eFlyer 800 będzie samolotem zeroemisyjnym, a koszty jego eksploatacji wyniosą zaledwie 1/5 tego, co kosztowało użytkowanie tradycyjnych maszyn z dwoma silnikami turbośmigłowymi. Samolot przeznaczony będzie do użytku prywatnego, jako taksówka powietrzna oraz samolot transportowy i czarterowy.

Komentarz George'a Bye'a, założyciela i dyrektora generalnego Bye Aerospace: „Stworzyliśmy maszynę, która odpowiada na potrzeby rosnącej na świecie populacji, nie wywierając niekorzystnego wpływu na środowisko. W ramach współpracy z JetClub zamierzamy wprowadzić loty elektrycznymi samolotami na terenie Europy i Azji".

Maltańska firma JetClub to spółka-córka mieszczącej się w Stanach Zjednoczonych Jet It, która oferuje samoloty biznesowe przeznaczone do sprzedaży na zasadzie współwłasności. Są to przejrzyste rozwiązania w przystępnych cenach. Właściciele, kupując udział w JetClub HondaJet, zyskują dostęp do odrzutowca na kilka dni. JetClub zapewnia specjalny zespół obsługujący klientów.

Mieszcząca się w porcie lotniczym Centennial Airport pod Denver w Stanie Kolorado spółka Bye Aerospace specjalizuje się w konstruowaniu i produkcji elektrycznych samolotów, w tym maszyn z rodziny eFlyer. Spółka Bye Aerospace została założona przez George'a E. Bye'a, który jest jej prezesem i dyrektorem generalnym.

