JetClub voa para um futuro sustentável com a aeronave elétrica "eFlyer 800" da Bye Aerospace

O CEO e cofundador da JetClub, Vishal Hiremath, comentou: "A sustentabilidade está no coração da filosofia da JetClub e da Jet It. Eu quero ser claro. A aviação é necessária para nos conectarmos, viajarmos, explorarmos e entendermos. Quando viajamos e aprendemos uns sobre os outros, nos tornamos versões melhores de nós mesmos. Viajar é realmente a melhor educação. Somente a aviação tornou isso possível. Quando podemos fazer isso com 100% de ar limpo e zero emissões, é uma vitória para nós e para o meio ambiente. Com a adição do eFlyer 800 à nossa frota, damos um salto à frente em nossos objetivos de sustentabilidade sem comprometer as viagens de negócios e o desenvolvimento econômico."