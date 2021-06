JetClub letí v ústrety udržateľnej budúcnosti s elektrickým lietadlom eFlyer 800 od spoločnosti Bye Aerospace

Generálny riaditeľ a spoluzakladateľ JetClubu Vishal Hiremath k tomu dodal: "Udržateľnosť je základom filozofie spoločnosti JetClub a Jet It. Chcem, aby to bolo jasné. Letectvo je pre nás nevyhnutné, aby sme sa mohli spájať, cestovať, poznávať a porozumieť ostatným. Keď cestujeme a spoznávame sa, stávame sa lepšími verziami seba samých. Cestovanie je skutočne to najlepšie vzdelanie. To všetko nám umožňuje letecká doprava. Keď môžeme lietať s nulovými emisiami, je to výhra pre nás i pre životné prostredie. Zaradením lietadla eFlyer 800 do našej flotily sme urobili veľký krok vpred v ústrety našim cieľom udržateľnosti, bez toho aby sme ohrozili obchodné cesty a hospodársky rozvoj."