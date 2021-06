JetClub fliegt mit dem Elektroflugzeug „eFlyer 800" von Bye Aerospace in eine nachhaltige Zukunft

LONDON, 22. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Europas erste Leichtjet-Fractional-Ownership-Marke JetClub , eine Schwesterfirma von Jet It USA, hat die Aufnahme des elektrischen eFlyer 800 von Bye Aerospace in ihre Flotte bestätigt und damit einen bedeutenden Meilenstein in Sachen Nachhaltigkeit in der Luftfahrtindustrie gesetzt. Der eFlyer 800 ist ein rein elektrisches Turboprop-Flugzeug für 7 Passagiere und bietet eine nachhaltige Reisemöglichkeit, die wichtige Geschäftsreisen mit den Belangen des Klimawandels in Einklang bringt.