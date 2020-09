Jeune entreprise spécialisée dans la technologie intelligente grand public, Dreame Technology mobilise près de 15 millions USD dans un financement de série B+ conduit par IDG Capital

Li Rui, partenaire chez Shunwei Capital, a ajouté que les produits récents de Dreame ont mis en lumière la puissance technologique des marques chinoises et le soutien constant de Shunwei dans le financement en série B+ de Dreame est un témoignage apporté à l'équipe et aux produits de Dreame.

Le portefeuille de produits clés de Dreame comporte deux grandes catégories d'appareils pour nettoyage et soins personnels. La Société domine actuellement les domaines de la technologie du moteur à vitesse élevée, de l'aérodynamique, des commandes de robot ainsi que de la 'localisation et cartographie visuelles simultanées' (VSLAM, Visual Simultaneous Localization and Mapping). Dreame a renforcé la capacité d'évitement des obstacles par les robots aspirateurs en combinant les technologies de caméra temps de vol (ToF) et de VSLAM.

« L'innovation est une valeur fondamentale de Dreame et nous sommes déterminés à être novateurs sur tous les maillons du processus lié à la stratégie de marque, depuis le produit et la technologie jusqu'à la conception, la commercialisation et la gestion. 12 pour cent des produits des ventes annuelles sont réinvestis dans la recherche et développement et nous nous engageons trois fois plus que nos concurrents dans le développement de la technologie de base, » a souligné Roc Woo, cofondateur et directeur général du centre de marketing et ventes chez Dreame.

Dreame a publié à ce jour plus de 840 de demandes de brevets, dont 270 brevets d'invention.

Dreame lancera début novembre son tout dernier aspirateur T20, portatif sans-fil offrant une force d'aspiration ultra puissante de 150 AW et une efficacité de filtration de 99,97 pour cent.

À propos de Dreame Technology

Dreame Technology, fondée en 2015, est une société novatrice dont la vision est d'améliorer la qualité de vie des usagers à l'échelle mondiale. Cette société est axée sur les appareils électroménagers de nettoyage dont les hautes performances tirent parti des technologies de la mécanique spatiale. En tant que société de premier plan spécialisée dans la technologie intelligente pour grand public, Dreame a rejoint à la fin de 2017 l'écosystème de technologie de Xiaomi, renommé pour ses normes strictes. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter.

