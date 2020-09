Startup für intelligente Verbrauchertechnologie Dreame bringt knapp 15 Millionen US-Dollar mit einer von IDG Capital geführten Finanzierungsrunde der Serie B+ auf

BEIJING, 7. September 2020 /PRNewswire/ -- Dreame Technology (Dreame), ein Unternehmen für intelligente Verbrauchertechnologie, das auf kabellose Staubsauger sowie robotorisierte Staubsauger und Wischer spezialisiert ist, gab am 1. September bekannt, etwa 100 Millionen RMB (14,6 Millionen US-Dollar) in seiner von IDG Capital geführten Finanzierungsrunde der Serie B+ mit Beteiligung von Edge Ventures und Peak Valley Capital sowie den Anteilseignern Xiaomi Corporation und Shunwei Capital zusammengetragen zu haben. Yunmu Capital agierte in dieser Finanzierungsrunde als exklusiver Finanzberater.