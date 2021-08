JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2020 - Concours complet de cross-country

Le numéro un mondial, le Britannique Oliver Townend, a repris l'avance individuelle qu'il avait établie le premier jour de la phase de dressage avec un parcours parfait sur Ballaghmor Class lors de la journée de cross country du concours complet d'équitation des Jeux olympiques de Tokyo 2020 à Sea Forest aujourd'hui. Et grâce aux performances parfaites de ses coéquipiers Laura Collett (London 52) et Tom McEwen (Toledo de Kresker), l'équipe britannique aborde la phase finale de saut de demain avec quatre obstacles d'avance sur ses plus proches rivaux.

Arraché

Son avance individuelle avait été arrachée par l'Allemand Michael Jung hier matin à la fin de la phase de dressage, mais le double champion olympique a perdu son emprise sur la première place aujourd'hui en déclenchant le dispositif frangible à l'élément d'angle de la barrière 14, les Lone Tree Moguls, lors d'un tour de piste par ailleurs sans faute avec Chipmunk. La Fédération nationale allemande a déposé une protestation contre les 11 pénalités qui en ont résulté immédiatement après le cross, mais la protestation a été rejetée par le jury de terrain.

L'Allemande Julia Krajewski n'a cependant pas fait d'erreur avec Amande de B'Neville, et aborde la phase finale de demain en position de médaille d'argent. Mais l'équipe allemande est passée de la deuxième à la sixième place et semble bien loin de la course aux médailles.

Contraste

En revanche, l'Australie et la France ont connu une superbe journée avec des performances spectaculaires qui leur ont permis de décrocher les médailles d'argent et de bronze. Sixième à l'issue du dressage, les Australiens n'ont ajouté que les 2,8 pénalités de temps récoltées par Kevin McNab et Don Quidam, alors que Shane Rose (Virgil) et Andrew Hoy (Vassily de Lassos) ont tous deux gardé une feuille blanche.

Défendre

Les Français défendent le titre olympique par équipe, mais les choses n'allaient pas dans leur sens jusqu'à aujourd'hui, lorsque Christopher Six (Totem de Brecey) a ajouté 1,6 pénalité de temps à son score, Nicolas Touzaint (Absolut Gold) a dépassé de peu le temps imparti de 7,45 minutes pour ajouter 0,4 et le dernier partant Karim Florent Laghouag (Triton Fontaine) était dans les temps. Avec un score courant de 97.10, ils sont à un peu plus d'un point de pénalité des Australiens à la reprise des concours demain, suivis de la Nouvelle-Zélande (104.00) en quatrième position, des États-Unis en cinquième position (109.40) et de l'Allemagne en sixième position (114.20).

