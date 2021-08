OLYMPISCHE SPIELE TOKIO 2020 - Vielseitigkeit Geländeritt

Der Weltranglistenerste Oliver Townend aus Großbritannien eroberte mit einem perfekten Ritt auf Ballaghmor Class am Geländetag der Vielseitigkeitsprüfung bei den Olympischen Spielen Tokio 2020 in Sea Forest die Führung zurück, die er am ersten Tag der Dressurphase übernommen hatte. Und da auch die Mannschaftskameraden Laura Collett (London 52) und Tom McEwen (Toledo de Kresker) einen perfekten Ritt hinlegten, geht das britische Team mit einem Vorsprung von vier Hindernissen in die morgige letzte Springprüfung.