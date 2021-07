JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2020 - Dressage 3e jour

L'Allemande Jessica von Bredow-Werndl a volé la vedette avec le nouveau score du Grand Prix Spécial Olympique de 84.666 avec la jument Dalera, et sa coéquipière Isabell Werth a obtenu 83.298 avec une belle performance de sa bien-aimée Bella Rose, après que Dorothee Schneider et Showtime aient présenté l'Allemagne en obtenant 80.086. Cependant, une Américaine relativement inconnue a produit le troisième meilleur score de la compétition à suspense d'aujourd'hui qui a décidé du sort des médailles par équipe.

Promise à l'argent

La Grande-Bretagne semblait promise à la médaille d'argent dès le début de la compétition après que Carl Hester et En Vogue eurent réalisé 78.344, tandis que le Danemark et les États-Unis semblaient engagés dans un jeu du chat et de la souris pour la médaille de bronze. Mais les Américains n'auraient pas pu être plus solides, les 76.109 d'Adrienne Lyle avec Salvino leur donnant une base solide sur laquelle construire, avant que Steffen Peters et Sussenkasper ne soutiennent ce résultat avec 77.766.

Cathrine Dufour et Bohemian sont les dernières à s'élancer pour le Danemark, mais 77.720 ne suffiront pas à maintenir son pays dans la course, surtout quand l'Américaine Schut-Kery suit avec un incroyable 81.596. Cela mettait les Danois hors course et les Britanniques étaient soudainement menacés pour leur médaille d'argent. Il faudra un gros score de Charlotte Dujardin et Gio pour que la Grande-Bretagne reste en tête après les 76.894 de Lottie Fry avec Everdale.

Faits et chiffres :

L'Allemagne a remporté sa première médaille d'or par équipe aux Jeux olympiques d'Amsterdam (NED) en 1928.

L'Allemagne est championne en titre des Jeux olympiques de Tokyo 2020 et deux des membres de l'équipe gagnante de ce soir faisaient partie de l'équipe qui a régné en maître aux Jeux de Rio 2016 : Dorothee Schneider sur le même cheval, Showtime, et Isabell Werth sur son autre grande jument, Weihegold.

Résultats ici

LIRE PLUS

Images

Images disponibles sur FEI Flickr – pour diffusion éditoriale seulement.

Médias sociaux de la FEI

Facebook , Instagram , Twitter , FEI-YouTube

#EquestrianDressage #Dressage #Equestrian #Tokyo2020 #Olympics

Contenu vidéo

Toutes les séquences vidéo sont disponibles sur https://fei.broadcast-content.tv/ avec les informations de connexion suivantes [email protected] mot de passe : FEI2018

Boîte à outils pour les médias

Pour voir la boîte à outils média de la FEI pour les épreuves équestres, cliquez ici

Obtenez toutes les mises à jour médias et tous les résultats des compétitions durant les Jeux.

Cliquez ici pour plus d'informations sur les épreuves équestres aux Jeux olympiques .

À propos de la FEI

Contact presse :

Shannon Gibbons

Responsable des relations avec les médias et des opérations médiatiques de la FEI

[email protected]

+41 78 712 61 46

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1578235/Logo.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1583036/German_Dressage_Team_Olympic_2020.jpg

SOURCE FEI