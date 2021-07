OLYMPISCHE SPIELE TOKIO 2020 - Dressurreiten Tag 3

Mannschafts-Gold: Deutsche erneut unantastbar von Louise Parkes

TOKIO, 29. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Der heutige Sieg für Deutschland beim Dressur-Mannschaftswettbewerb der Olympischen Spiele in Tokio 2020 wird in die Geschichte eingehen. In den letzten 27 Jahren war Deutschland, lange Zeit die Wiege der klassischen Reitkunst, in dieser Disziplin unschlagbar, und auch dieses Mal landet das Land vor den Mannschaften aus den USA (Silber) und aus Großbritannien (Bronze) ganz oben auf dem Podest.