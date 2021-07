Jeux olympiques de Tokyo 2020 - Dressage jour 2

Dans le même temps, les 18 personnes qui ont été retenues pour le concours de médailles individuelles de mercredi sont également confirmées. Les deux meilleures de chacun des six groupes de qualification - Charlotte Fry et Charlotte Dujardin (GBR), Therese Nilshagen et Juliette Ramel (SWE), Cathrine Dufour et Carina Cassoe Kruth (DEN), Edward Gal (NED), Jessica von Bredow-Werndl, Dorothee Schneider et Isabell Werth (GER), Sabine Schut-Kery et Adrienne Lyle (USA) - sont qualifiées. Sont également qualifiés les six individus suivants, Nanna Skodborg Merrald (DEN), Beatriz Ferrer-Salat (ESP), Hans Peter Minderhoud (NED), Carl Hester (GBR), Rodrigo Torees (POR) et Steffen Peters (USA).

Les deux premières places

Le Danois Cassoe Kruth et l'Américain Lyle se sont emparés des deux premières places du groupe D à la reprise de la compétition ce soir, puis l'Allemand Schneider a pris la tête du groupe E après une belle épreuve.

Solidité

Son compatriote Werth a pris la tête du dernier groupe de 10 combinaisons cheval-athlète et, dernier à partir ce soir, a soutenu la solidité du défi allemand. Avec sa bien-aimée Bella Rose qui a obtenu 82.500 points, elle a épinglé la Britannique Charlotte Dujardin et le charmant petit hongre alezan Gio à la deuxième place de ce groupe. Cependant, ces deux dames semblent avoir beaucoup plus en réserve pour les jours à venir. On pouvait sentir cette rivalité entre elle et la reine éternelle, Werth, dans l'air une fois de plus ce soir.

Rivalité

Werth apprécie manifestement la rivalité renouvelée avec son homologue britannique, car elle alimente son esprit de compétition. Elle a décrit Bella Rose, âgée de 17 ans, comme " »e cheval de mes rêves et quand elle est en pleine forme, elle est la meilleure ».

LIRE PLUS

Résultats

Images

Les images sont disponibles sur FEI Flickr pour un usage éditorial uniquement.

Réseaux sociaux de la FEI

Facebook , Instagram , Twitter , FEI-YouTube

#EquestrianDressage #Dressage #Equestrian #Tokyo2020 #Olympics

Contenu vidéo

Toutes les séquences vidéo sont disponibles sur https://fei.broadcast-content.tv/ avec les données de connexion suivantes [email protected] Mot de passe : FEI2018

Boîte à outils pour les médias

Consultez la boîte à outils des médias de l'équitation FEI ici

Suivez toutes les mises à jour des médias et les résultats des compétitions tout au long des Jeux.

Cliquez ici pour plus d'informations sur l'équitation aux Jeux olympiques .

À propos de FEI

Contact presse :

Shannon Gibbons

Responsable des relations avec les médias et des opérations médiatiques de la FEI

[email protected]

+41 78 712 61 46

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1580877/FEI_Charlotte_Dujardin_and_Gio.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1578235/Logo.jpg

SOURCE FEI