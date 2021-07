Olympische Spiele Tokio 2020 - Dressur Tag 2

Deutsche Mannschaft dominiert vor dem Medaillenfinale in der Dressur

TOKIO, 26. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Das Team Deutschland setzte sich im Dressur-Grand-Prix der Olympischen Spiele 2020 in Tokio an die Spitze des Feldes. Mit zwei großartigen Ritten, von Dorothee Schneider mit Showtime und der lebenden Legende Isabell Werth mit Bella Rose, sicherte sich das Team am Ende der Prüfung die Pole Position für den Grand Prix Special am Dienstag. Die acht besten Nationen werden dann den Kampf um die Medaillen austragen, wobei die Bewertung dann wieder bei null anfängt.